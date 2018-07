Malen bezieht sich auf die Kunst wie auch das Leben. Gemacht werden kann keines von beiden. (Ich versuche in dem Raum, der zwischen ihnen liegt, tätig zu sein.) Robert Rauschenberg

Max Brod

Vierundachtzig Jahre alt, starb in der vergangenen Woche in Tel Aviv der Schriftsteller Max Brod an einem Herzanfall. Ihm verdankt die Weltliteratur, daß das Werk Franz Kafkas erhalten blieb: Er vernichtete es entgegen dem Wunsch seines Freundes nicht, er edierte es und widmete ihm mehrere Studien und Dramatisierungen. Über seiner Mittlertätigkeit (er setzte sich früh auch für seine anderen Prager Freunde Franz Werfel und Leos Janáček ein) ist seine Geltung als Autor etwas kurz gekommen; dabei zählt sein eigenes Werk an die achtzig Titel: Novellen, erotisch-philosophische und historischphilosophische Romane (berühmt wurde er durch den ersten aus einem Zyklus von Renaissance-Romanen, „Tycho Brahes Weg zu Gott“, 1916), Gedichte, kultur- und religionsphilosophische Schriften, Biographien, Kompositionen und die Autobiographie „Streitbares Leben“ (1960). Brod wurde in Prag geboren, studierte dort Jura, wurde Beamter und dann Theater- und Musickritiker des Prager Tagblatts. 1939 ging er als überzeugter Zionist nach Palästina; in Tel Aviv wurde er Dramaturg des Habimah-Theaters. Brod, der bis zuletzt in deutscher Sprache schrieb, fühlte sich trotz allem als distanzierter Freund des deutschen Volkes.

John Steinbeck

Er empfand sich als „Vollblutamerikaner“ und bezeichnete sich als einen. „Wir“, schrieb er in einem seiner letzten Werke, und auch dieses, „wir“ über alle Konflikte hinweg ist typisch für ihn, „wir sind mitten im Chaos der Veränderung. Wir scheinen in alle Richtungen auf einmal zu laufen, aber – wir laufen. Und ich glaube, unsere Geschichte, unsere Erfahrung in Amerika, hat uns besonders gut für die kommende Veränderung ausgestattet ... Wir sind nie rückwärts geglitten – niemals.“ Diese optimistische Zuversicht in das Gute des amerikanischen Menschen kennzeichnete auch noch seine drastischsten sozialkritischen Romane über die Besitzlosen und Verstoßenen; sie führte ihn dazu, schließlich auch noch die amerikanische Intervention in Vietnam in freundlichen Farben zu schildern. In der vergangenen Woche starb er, Sechsundsechzig Jahre alt: der Verfasser der „Früchte des Zorns“ und des kalifornischen Schelmenromans „Tortilla Fiat“, der Romancier und Nobelpreisträger John Steinbeck.

Ausschuß kontra Verein

Während es zunächst so aussah, als hätten die mit dem Buchmessen-Regiment des Börsenvereins unzufriedenen Verleger ihren Ärger mit nach Hause genommen und dort dann doch hinuntergeschluckt und als wollten die radikaleren unter ihnen den Börsenverein gänzlich rechts liegenlassen – kurz, als verhindere die Isolierung der Protestanten alle praktischen Folgen aus ihrem Protest, ist jetzt in Frankfurt doch noch ein Arbeitsausschuß von Verlegern, Buchhändlern und Autoren gebildet worden, der drei erfreulich konkrete und vernünftige Forderungen angemeldet hat: „Für künftige Buchmessen muß ein neues Statut aufgestellt werden, das selbstherrliche Machtausübung ausschließt. Das Statut des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels muß in der Weise geändert werden, daß eine demokratische Entscheidung über die Person des Preisträgers gewährleistet ist. Die anachronistische ständische Struktur des Börsenvereins muß der ökonomischen und sozialen Wirklichkeit angepaßt werden.“ Es ist zu hoffen, daß sich dieser Ausschuß konsolidiert, um dem Börsenverein mit einigem Gewicht gegenübertreten zu können – und daß er seine Initiative nicht durch ideologische Querelen selber wieder lähmt.