Überläßt man die Worte zum Sonntag den Berufenen und die weihnachtlichen Werbekampagnen den dazu Bestellten, verzichtet man also auf das Hosianna in der Höh’ und den festgerechten Lavendelduft in der Tiefe, dann wird Weihnachten zur großen Verlegenheit, wenigstens publizistisch gesehen. Schon ist man versucht, nach dem Ahlers’schen Strohhalm der journalistischen Lebenshilfe zu greifen, da kommen einem die rechten Weihnachtsworte in den Sinn:

Vom Schenken. Die Werbung hat uns das Bild lange genug eingetrichtert; sie: jung, schön, strahlend, im Flackerlicht des Tannenbaums; er: siegesgewiß, verschämt, liebenswürdig, ihr die Brillanten in den errötenden Ohrläppchen befestigend. Oder Kerzen, die sich in übergroßen Kinderaugen reflektieren: Erwartung, noch schnell „O Tannenbaum“ gesungen („Schon wieder kann Papa die dritte Strophe nicht, wie bei der Nationalhymne!“), dann der Blick unter den Baum: „Da ist sie ja, die Eisenbahn, die rauchende Dampflok wäre mir lieber gewesen, aber der TEE ist auch ganz schön.“ Die Philosophie des seligen Nehmens und Gebens täte sich leichter, wüßte man nicht, daß man am volkswirtschaftlichen Rad mitdreht. Jauchzend, frohlockend verkünden die Zeitungen das Ende der Talsohle. Das Weihnachtsgeschäft hat uns wieder; der Sockenabsatz war reißend, und auch luxuriösere Güter gingen in diesem Jahr flott von der Hand.

Als nächster Gesichtspunkt bietet sich das „Alle Menschen werden Brüder“ an. Schlag-Zeilen: daß auch in Moskau erwartungsvolle Kinderherzen im Kaufhaus der Jugend das nach westlichen Maßstäben bescheidene Geschenkangebot betrachten. Was dem einen sein Väterchen Frost, ist dem andern sein Bing Crosby – und in gemäßigten Zonen geht ein erdballumspannendes Rätselraten los: ob wir wohl diesmal eine „weiße Weihnacht“ haben werden? Und wie so oft sind dieMeteorologen skeptisch.

Wo der weltweite Weihnachtsatem weht, trotz andrer Länder andrer Sitten, da ist Friede auf Erden nicht weit. Man muß kein Zyniker sein, um sich den Weihnachtsfrieden drastisch in Stummfilmmanier vorstellen zu können: irgendwo hauen Menschen ständig in wildem Blutrausch aufeinander ein, dann, zu Weihnachten, bleibt das Bild stehen, man hält den Arm in der Luft an, die Kanonen schweigen; Waffenstillstand für die Festtage wurde vereinbart. Doch dann läßt der Operator weiterlaufen, wieder schlägt alles wie wild aufeinander ein.

Von Weihnachten weiß die Feuerwehr ein Lied zu singen. Der pyromanische Zug des Festes ist nicht zu übersehen. Die brennenden Gardinen, der umgekippte Baum, Paulinchen war allein zu Haus. Und Alka Seltzer empfiehlt sichin Annoncen sehr nachdrücklich. Während die milden Chöre aus dem Radio singen – Weihnachten ist die Zeit der Barockmusik und des wilhelminischen Weihnachtsliedes – arbeitet der Magen schwer an dem, was die Hausfrau den kulinarischen Beilagen der Illustrierten entnommen hat: erstmalig Estragon an den Karpfen.

Schon deshalb ist Weihnachten ein Fest der Besinnung: mein Gott, wir haben Lilly keine Weihnachtskarte geschickt, wo sie uns doch so nett... auch Tante Anna hätte sich mal was anderes einfallen lassen können als diese obligate Krawatte.

Dazu gehört auch, daß wohl kaum jemand die Zäsuren seines Lebens mit anderen Ereignissen besser rekonstruieren kann als mit Weihnachten. 19..., zum letztenmal ans Christkind geglaubt. 19 .. ., Vater in Rußland, Wochenschau zeigt Afrikakorps, das sich aus Kistenholz einen Weihnachtsbaum schnitzt. 19..., es geht wieder aufwärts, im Kuchen erstmals wieder Butter statt Margarine.