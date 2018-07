Von Ben Witter

Ungefähr acht Stunden war ich in Bethel. Zuerst sprach ich mit Pastor Friedrich von Bodelschwingh. "Es ist ein bißchen komisch", begann er, "daß ich jetzt weggehe, wo auf allen Gebieten fast alles in Frage gestellt wird; aber die Anstalt kann sich keinen Leiter mit abnehmenden Kräfte leisten. Ich bin siebenundsechzig und habe mir ein Haus gebaut. Mein Nachfolger, Pastor Alex Funke, ist Mitte Fünfzig."

Pastor von Bodeschwingh sog an seinem Zigarillo. In seiner Stimme schwang eine leichte Resignation mit, unterbrochen von kurzen, ein wenig gespielt anmutenden Heiterkeitsausbrüchen. Sein Lächeln war zufriedener, als er fortfuhr: "Das ist doch zum Brüllen: Was hier geschaffen wurde, entstand durch Pfennige. Wir haben immer Pionierarbeit geleistet, aber wir werden durch die Größe der Anstalt immer mehr an unserer Pionierarbeit gehindert. Die alte Form der Diakonie geht zu Ende, sie ist eine typische Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Wir sollen nach neuen Formen suchen. Wir haben uns den Mut zur Beweglichkeit erhalten; aber werden die neuen Formen sich so gut bewähren wie die alten?"

Pastor von Bodelschwingh faßte zusammen: "Wir müssen die Pflegearbeit auf Erziehungsarbeit umstellen, hinter jedem Kranken sollte ein Arbeitstherapeut stehen; wir müssen die Pflegearbeit durch Rehabilitation erleichtern, und wir müssen Häuser bauen, die auf den neuen Schwesterntyp zugeschnitten sind. Aber woher sollen wir die Menschen für die ständig schwächer und hilfloser werdende Gesellschaft nehmen? Wer kann denn eine Diakonisse ersetzen oder die Hausmutter? Es gibt unzählige Leute heutzutage, die nicht wissen, wie man einen Ofen anmacht, und wer tut überhaupt etwas, wofür er nicht entsprechend bezahlt wird? Wer hat denn das Geld für die neuen Formen? Trotzdem, das alte Jahrhundert darf nicht mehr lange so weitergehen. Das ist mein letztes Weihnachtsfest hier!"

Dann kam Herr Eichhorn. Er ist Leiter der Gästebetreuung. Und Herr Eichhorn war bereit, auch mir all das zu erklären, was er jedes Jahr etwa vierzigtausend Leuten erklärt.

Modernes Brillengestell, kaum ergrauter Haarkranz, eingeübte Zuversicht in der Stimme, kein Mienenspiel; wir wandten die Blicke voneinander, und ich bat ihn, mich der Hausmutter der schwersten Abteilung vorzustellen, einer Hausmutter, die mit Bethel verwachsen ist, die sich in den Bethelschen Urlaubsorten jedes Jahr erholt und in einem Bethelschen Altersheim sterben wird.

Wir fuhren zu Hausmutter Paula ins Haus "Patmos". Herr Eichhorn sagte unterwegs: "Kürzlich führte ich eine Berufsschulklasse Friseusen durch Bethel. ‚Nun kommen wir in das Haus Patmos‘, erklärte ich, ‚da sind die epileptischen und die schwachsinnigen Kinder.‘ Eine der Jungfriseusen blieb draußen und zierte sich. Schließlich wurde sie neugierig. Und was geschah? Sie nahm eines der kränkesten Kinder auf den Arm und arbeitete in ihrem Urlaub als Helferin auf der Station. Von den etwa vierzigtausend Gästen, die ich jedes Jahr hier herumführe, kommt etwa ein Prozent wieder und bleibt, meist aber nur vorübergehend, um mitzuhelfen." Herr Eichhorn fand außerdem, daß die Japaner zuviel photographieren.