Den deutschen Richtern ist in der vorigen Woche der gestärkte Kragen geplatzt. Auch sie wollen nun demonstrieren – für das Recht auf höhere Besoldung, die Bonn vorerst nicht gewähren will. In unserer politischen Wirklichkeit – so der Deutsche Richterbund – haben provokatorische Demonstrationen mehr Gewicht als Sachargumente; da beuge sich die Standesorganisation der Richter den politischen Realitäten. Jetzt soll demonstriert werden, freilich nur „richtergemäß“ : nicht auf der Straße, sondern im Gerichtssaal, nicht durch Streik, sondern durch Unterbrechung der Sitzung.

So schnell also geht das bei den Wächtern über die Gesetze, wenn eigene Interessen auf dem Spiele stehen. Aber darf man ihnen dieses bürokratische SDSlertum durchgehen lassen? Kaum einer, der nicht demonstrierende und provozierende Studenten die ganze Härte des Gesetzes spüren ließe. Wer soll ihre Wahrsprüche hinfort noch ernst nehmen, wenn sie nun schnöder Motive wegen selber praktizieren, wofür sie andere verknacken? Wenn sie ihre eigenen Aktionen und die der anderen mit zweierlei Maß messen? Und wenn sie den Radikalen rundheraus recht geben, indem sie auf deren Leier deren Melodie spielen: „Lieber demonstrieren als argumentieren?“ Der Kasus, mit Verlaub, ist hanebüchen. D. Z.