ZDie Bundesrepublik sei wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg, diagnostizierte einst Willy Brandt. Dann entdeckte Ludwig Erhard, als er selber schon fastniemand mehr war: "Wir sind wieder wer Und im abgelaufenen Jahr 1968 sah die Bild Zeitung uns an die Spitze rücken: Bundesrepublik Nummer l in Europa! Seit der Verweigerung der D Mark Aufwertung hat die wirtschaftliche Kraft der Bundesrepublik plötzlich eine außenpolitische Dimension erhalten. Viele, die uns sowieso nicht recht über den Weg trauen, fielen prompt über uns her. Die Engländer sehen die Machtbalance in Westeuropa zu Deutschlands Gunsten verändert, und die Franzosen beklagen die politische Brisanz, der wirtschaftlichen Dynamik ihres Nachbarn in beiden Teilen Europas. Was half es Bonn, daß es beteuerte: es sei nicht Nummer l, es strebe diesen Platz auch gar nicht an; ein geteiltes Land könne keine Großmacht sein und es auch nicht sein wollen. Wer, jenseits unserer Grenzen, schenkte dem Glauben? Dabei ist es nicht nur völlig ehrlich, sondern vor allem realistisch. Wir haben den Ruf der Macht, aber nicht die Substanz, den Geruch der Hemdsärmeligkeit, aber nicht die Ellenbogen. Unser ökonomisches Schwergewicht sichert uns Stabilität im Innern; sanierte Finanzen und eine wieder florierende Wirtschaft sind das Glanzstück der Großen Koalition. Nach außen jedoch, überall dort, wo Stärke nützen könnte, sind wir schwach: in der Deutschlandfrage, in der europäischen Einigungspolitik, in der Sicherheit. Nur in Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf. Wenn es an die Wirtschaft geht oder an die deutsche Mark, dann wird der politische Zwerg energisch. Das ist bisher zweimal geschehen: vor einem aufgezwungenen wirtschaftlichen Abstieg alle anderen Vorbehalte bei weitem überwog und die Bundesregierung ihr Verhältnis zu Amerika aufs äußerste strapazierte, um den ersten Entwurf zu korrigieren.

krise, auf deren Höhepunkt Karl Schiller die Blitzkonferenz der zehn kapitalkräftigsten Industriestaaten in Bonn einberief und das massiv vorgetragene Ansinnen nach einer Aufwertung der Mark verwarf.

Sonst freilich hat Bonn sich stets nachgiebig gezeigt, wenn es zur Kasse gebeten wurde. Es hat die Devisenausgleichszahlungen für den Aufenthalt amerikanischer Truppen ebenso bereitwillig aufgebracht wie den Mineralölsteuerausgleich für die DDR. Es hat sie nicht von Bedingungen abhängig gemacht, nicht einmal davon, ob der finanzielle Einsatz sich in politisches Wechselgeld umwandeln läßt. Bei den Zahlungen an Amerika spekuliert die Regierung darauf, ihr politisches Wohlverhalten werde den Truppenabzug aus Deutschland stornieren; dabei folgen die Amerikaner ganz anderen Sachzwängen. Und auch die Überweisungen an die DDR haben sich politisch nicht ausgezahlt. Sie nimmt, aber sie höhnt.

Bei allem, was politisch wirklich zählt, läßt sich die wirtschaftliche Leistungskraft nicht in größeren außenpolitischen Einfluß umsetzen. Da ist die Bundesrepublik auf den Beistand Amerikas und die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Verbündeten angewiesen; nirgendwo stärker als in der Sicherheit, aber auch in der Westeuropa- und in der Ostpolitik.

Überall ist die Bundesregierung im zurückliegenden Jahr rasch auf ihre Grenzen gestoßen. In der Sicherheitspolitik konnte sie die einseitigen militärischen Ausdünnungstendenzen Amerikas in Europa nicht aufhalten — bis der 21. August das. Pendel wieder zur anderen Seite ausschlagen ließ. Zwischen Bonn und Paris weht die Luft so kühl wie zu Schröders Zeiten als Außenminister; Kiesinger und Brandt scheiterten mit ihren europäischen Visionen teils an der Härte des Generals, teils an ihrer Bereitschaft zu einem begrenzten Konfliktrisiko. Die Prager Krise schließlich hat die Entspannung abrupt blockiert und die deutsche Außenpolitik halbseitig gelähmt.

Mit größerer Distanz von dem Schock des 21. August hat sich die anfängliche Furcht vor einer stärker gewordenen Bedrohung der Bundesrepublik durch eine sowjetische Gewaltaktion rasch wieder verflüchtigt. Im gleichen Maße ist auch der anfängliche Impuls versiegt, auf die Sowjetinvasion mit einer spektakulären militärischen Verstärkung des westlichen Bündnisses zu antworten oder, wie Franz Josef Strauß es in der ersten Verwirrung vorschlug, mit einem europäischen Bundesstaat, dessen Zentralregierung die Verteidigungshoheit übertragen wird. Für diese eher emotionalen denn rationalen Reaktionen war niemand im Westen zu erwärmen. Solche Pläne hätten auch allesamt nur dazu beigetragen, den Sowjets in die Hände zu spielen und die Konsolidierung des Moskauer Machtbereichs noch weit über die Breschnjew Doktrin eines sozialistischen Commonwealth hinaus zu betreiben. Der Bundesrepublik droht wegen der einstweilen zur Stagnation verurteilten Ostpolitik und der stärkeren Fixierung der Verbündeten auf nationale Interessen auch nicht die außenpolitische Isolierung. Bonn braucht deswegen keine künstliche Aktivität im Westen zu entfalten, um solcher Tendenz entgegenzuwirken, wenngleich es damit rechnen muß, daß die ersten Fühler des neuen amerikanischen Präsidenten über die Köpfe der Europäer hinweg nach Moskau ausgestreckt werden; daß Paris und London bei der nächstbesten Gelegenheit an Bonn vorbei da wieder anknüpfen, wo der 21. August eine Zäsur hinterlassen hat.

Derart auf seine Ausgangspositionen zurückgeworfen, kann Bonn nur auf Änderungen hoffen, die andere herbeiführen. In der Westpolitik wie in der Ostpolitik gilt es, die eigenen Positionen zu erhalten und die Zweckmäßigkeit neuer Geschäftsgrundlagen zu durchdenken. Wir können uns dabei nicht an der verbalen Handlungsfreiheit Englands und Frankreichs orientieren, die trotz ihres Kernwaffenbesitzes keine Weltmächte mehr sind, aber sich auch noch nicht als europäische Mittelmächte fühlen wollen. Es wird für die Bundesrepublik auch im Jahr 1969 dabei bleiben: wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zweig. Und es wird vor allem darauf ankommen, die wirtschaftliche Größenordnung zu erhalten.