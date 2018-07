Von Ulrich Schiller

Ein scharfer Pfiff brachte das Taxi zum Stehen. Mit offener Felljacke, eine riesige runde Pelzmütze auf dem Kopf, näherte sich der Milizionär. Zu erkennen war er nur an dem Zebrastreifenstab, der ihm lässig am Handgelenk baumelte. Das Gesicht des untersetzten Kasachen verriet seine Gedanken: Hab ich euch endlich! Er blieb in einiger Entfernung stehen, zeigte auf den Chauffeur und krümmte einige Male den Zeigefinger. Dabei kniff er das linke Auge zu.

Mein russischer Begleiter sprang aus dem Wagen, um sich und uns als Korrespondenten auszuweisen, aber da war er an den Falschen gekommen. "He, Brüderchen", brüllte der Milizionär, "willst mich einschüchtern? Ich halte Generale auf, wenn es mir gefällt – und du willst mir damit drohen, daß du Sonderkorrespondent aus Moskau bist?"

Der Milizionär brüllte nicht ohne Vergnügen an seinen eigenen Worten. Es war ihm anzusehen, daß er den Augenblick genoß. Er fühlte sich als Staatsgewalt, als kasachische Staatsgewalt. Diese Leute da aus Moskau sollten sich ja nicht einbilden, daß sie Anrecht auf eine Sonderbehandlung hätten! Er sah so aus, wie man sich einen Reiterführer des Khan vor siebenhundert Jahren vorstellt.

Jenseits der Straße schwang auf kleinem, aber flinkem Roß ein Junge die Peitsche, um seine Kuhherde zusammenzuhalten. Den weiteren Blick fing die gewaltige Gebirgskette des Alatau auf, der Ausläufer des aus dem chinesischen Sinkiang herübergreifenden Himmelsgebirges Tien San.

Die Grenze ist mehr als 300 Kilometer von Alma Ata entfernt. Davor liegt ein weites Sperrgebiet, angezeigt von einem quer über die Straße liegenden Schlagbaum. Gibt es Grenzverkehr? Der Außenminister der Republik Kasachstan, eine sympathisch wirkende Kasachin namens Bultrikowa, die sich als Pädagogin hervorgetan hat, ist zu diesem Thema sehr einsilbig.

"Gibt es regelmäßigen Zugverkehr nach China?"