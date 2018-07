Inhalt Seite 1 — Ethnologen leben gefährlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Schmidbauer

Gleich zwei Meldungen konnte man in letzter Zeit lesen, in denen von der „Ermordung“ europäischer oder amerikanischer Völkerkundler durch die Objekte ihres wissenschaftlichen Interesses die Rede war. Einer war der Sohn des Gouverneurs von New York, Michael Rockefeller, der schon vor Jahren in Neuguinea verschollen war. Jetzt hat man Kleidungsstücke mit seinem Monogramm gefunden.

Rockefeller war ausgezogen, um Schrumpfköpfe zu kaufen, ein begehrtes Sammelobjekt nicht nur der völkerkundlichen Museen. Um das heftige Interesse der Zivilisierten für solche Köpfe zu befriedigen, wurden nicht nur Fälschungen (Affenköpfe) in großen Mengen hergestellt; die in manchen Gebieten schon erloschene Kopfjagd lebte dank der Geldprämien wieder auf.

Es entspräche einer makabren Ironie, wenn Rockefeller eben diesem von ihm geweckten Interesse zum Opfer gefallen wäre. Das ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Eher ist es wohl zu einem Streit beim Tauschhandel gekommen, der blutig endete.

Die zweite Meldung, ein UPI-Bericht, kommt aus dem brasilianischen Manáus und schildert, wie eine zehnköpfige Expeditionsgruppe im brasilianischen Dschungel von einem Indianerstamm massakriert wurde. Ein Mitglied entkam, indem es sich rechtzeitig absetzte. Hubschrauberpiloten der Luftwaffe fanden in einem verlassenen Lager der Atroari-Indianer Buschmesser, Papier und einen Büstenhalter aus dem Expeditionsgut. Der Expedition gehörten zwei Frauen an. Im Busch neben dem Lager entdeckte man schließlich die Skelette der Teilnehmer, die an den Gebissen identifiziert werden konnten.

Wie in kaum einem anderen Fall gilt in solchem die Regel: Nicht der Mörder, sondern der Ermordete ist schuldig. Freilich müssen oft genug Unschuldige für fremde Schuld bezahlen. So ist vor einiger Zeit bekannt geworden, daß Mitglieder gerade jener brasilianischen Organisation, die die Indios schützen soll, in den Dörfern der „Wilden“ im klassischen Konquistadoren-Stil gehaust hatten: Vergewaltigung, Plünderung und Mord. Ethnographen, die später mit wissenschaftlichen Absichten solche Dörfer aufsuchen, können in Teufels Küche kommen.

Nicht selten entspringt das Massaker einem schlichten Mißverständnis. Der bekannte französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat einige solcher Mißverständnisse geschildert. Er traf einen Trupp brasilianischer Indios (Nambikwara), die ihm erzählten, wie sie vor fünf Jahren eine Gruppe von Missionaren erschlagen hätten. Das war so geschehen: In bester Absicht hatte ein Missionar einem fiebernden Indianer einige Tabletten Aspirin gegeben. Dieser nahm gleich darauf ein Bad im Fluß, erkältete sich und starb an Lungenentzündung. Für die Nambikwara, die selbst tüchtige Giftmischer sind und ausgezeichnete Pfeilgifte herzustellen wissen, war der Zusammenhang sonnenklar: Der Missionar hatte den Fieberkranken vergiftet.