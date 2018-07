Inhalt Seite 1 — Hanselmann geht voran Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Diekhof

Roland Hanselmann ist kein Jules Verne. Er ist ein biederer Mann mit Phantasie. Zuviel Phantasie, sagen einige Techniker; zu wenig Phantasie, sagen einige progressive Architekten. Also liegt der Schweizer Hochbau-Ingenieur etwa in der Mitte zwischen Utopie und Realität. Vielleicht wird er deshalb die Verwirklichung seines Projektes noch erleben, vielleicht werden wir in zwanzig Jahren wirklich in Kugeln wohnen.

Hanselmann ist kein Revolutionär und auch kein Missionar, aber er glaubt an die Kugel. „Die Kugel“, sagt er, „ist harmonisch, ganz gleich wie sie steht. Sie ist eine absolute Form, eine gültige Form.“ Das sind fast schon doktrinäre Behauptungen. Wer sie aufstellt, sollte sich vorher etwas gedacht haben. Hanselmann hat.

Seine Ästhetik ist simpel. Der individuelle Baustil ist ihm ein Graus – genauer gesagt, das, was dabei herauskommt. Seine Kugel würde mit den individuellen Mätzchen Schluß machen. Sie ist – schon von Natur aus – ein Massenprodukt; jede Kugel ist gleich.

Außen triumphiert das Kollektiv, innen bietet die Kugel individuelle Raumaufteilung. Die Raumaufteilung in der Standardkugel (10 bis 12 Meter Durchmesser) stellt sich Hanselmann so vor: Wohnraum und Terrassen in der Kuppel (Scheitelhöhe: vier Meter) mit riesigen Panoramascheiben. Schlaf- und Arbeitsräume in der Mitte. Abstellräume und Werkstätten im unteren Teil. „Keller im bisherigen Sinn sind überholt“, sagt Hanselmann.

Für die Aufstellung der Eigenheimkugel bietet Hanselmann gleich einen ganzen Fächer von Techniken an. Seine Liebe gehört aber offensichtlich der Mast-Konstruktion.

Dabei wird die Kugel – oder auch mehrere übereinander – an einem Mast aufgespießt. Alle Kugeln sind drehbar. Steht das Rundhaus an einem Hang, so schlägt Hanselmann als Zugang eine feste Treppe oder Rampe vor. Steht es frei, müßte der Mast verbreitert und ein Fahrstuhl eingebaut werden.