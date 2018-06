Das waren sie also, die Bücher des Monats Dezember, in den großen Buchhandlungen der großen Städte am meisten gekauft, um dann verschenkt zu werden: kein Roman an erster Stelle, auch nicht Malpass, so wenig der im übrigen totzukriegen ist, aber doch eine Fiktion – in dem Augenblick, wo dem Trabanten menschlicher Besuch abgestattet wird, v.