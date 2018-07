Die Menschen unserer Zeit sind skeptisch geworden gegen Helden und Hauptfiguren. Wie erlebenandere, so haben wir uns daher gefragt und so fragen wir jetzt unsere Leser, Handlungen und Impressionen, die wir allzusehr aus einer vom Künstler – Dramatiker, Romancier, Librettist, Lyriker, Maler – uns aufgezwungenen Perspektive zu sehen uns angewöhnt haben? Gefragt ist: Welche Augenpaare – alle aus bekannten Werken der bildenden Kunst – sehen Sie von dieser Seite an? Von welchen ebenfalls sehr bekannten Werken der Literatur, der Musik, der Malerei ist in den zwanzig Beschreibungen die Rede? Und für jene, die weiterraten: Aus wessenPerspektive werden sie beschrieben? Antwort auf die Fragen finden Sie (hoffentlich erst, wenn Sie die Lösung haben) auf einer der folgenden Seiten.

1. Wiederholen oder nicht wiederholen – das ist hier die Frage. Derb waren seine Worte, aber, wenn man es recht bedenkt, nicht gar so böse. Er hat ja nicht gesagt, mein Hauptmann solle, sondern nur, er könne es tun. Das war also keine Aufforderung und nicht einmal ein Angebot, sondern nur der Hinweis auf seine Bereitwilligkeit. Im Grunde hat er doch gemeint: Sollte der Hauptmann einen solchen Wunsch verspüren, dann stehe ich zur Verfügung, ich werde ihm keine Schwierigkeiten machen. Nur weiß ich nicht, warum er nach dieser Mitteilung das Fenster so laut zugeschmissen hat. Wozu der Lärm?

2. Was Männer so lieben, wenn sie ganz unter sich sind: essen, trinken und so lautstark und intensiv aufeinander einreden, wie es doch angeblich nur Frauen tun – trefflich hat der Künstler diese Atmosphäre eingefangen. Der mit Tellern, Schüsseln und Bechern überladene Tisch, voll und bewußt dem Blick des Betrachters dargeboten, spricht für sich, oder vielmehr: für eine lange Nacht. Ein Herrenabend comme il faut – inklusive der kleinen Indiskretion, die in der Luft liegt.

3. Es wäre für mich ein leichtes, für die Rabatten frischen Pferdemist aus dem Marstall zu nehmen, aber ich bevorzuge feinen verrotteten Kompost. Nicht zuletzt des Geruchs wegen, schließlich gehen die Zimmer von Madame auf das große Rosenbeet hinaus. Und gerade diese große Kultur ist mein ganzer Stolz. Dort habe ich meine letzte Züchtung stehen, eine Sorte Teehybriden, auf Maréchal Niel mit Remontant-Augen gezogen. Was die Züchtung bedeutet, scheinen die Herrschaften nicht zu ahnen. Kürzlich hat mir jemand eins der schönsten Beete ruiniert, ein besonders schöner Zweig war glatt abgeknickt, das Prachtstück ist hin. Ich habe zwar einen Verdacht, aber das verdammte Milchgesicht erfreut sich allerhöchster Protektion; zudem steckt der Sekretär des Chefs mit ihm unter einer Decke. Und als der zugab, das Beet verschandelt zu haben – was infam gelogen ist, dafür lege ich meine Hand ins Feuer – wurde die Geschichte sofort als harmlos abgetan. So ist das nun mal da „oben“: eine Hand wäscht die andere. Es wird Zeit, daß wir etwas unternehmen.

4. Daß mein Herr, der König, noch einmal heiraten will, kann ich verstehen. Aber muß es eine Ausländerin sein, eine Emigrantin? Zugegeben, sie redet schön und feierlich. Aber warum will sie partout nicht sagen, wo sie früher gewohnt hat? Da wird was faul sein. Wahrscheinlich stammt sie aus einer schlechten Familie. Nur eins ist merkwürdig: Wenn so eine Dahergelaufene den König als Mann kriegen kann, warum greift sie nicht zu? Warum macht sie solche Schwierigkeiten?

5. Eine Tochter denkt: Schrecklich dieser sportliche Ehrgeiz meines Vaters! Immer macht er mit seinen Angestellten diese gräßlichen Mutproben. Dabei sind die gar nicht ungefährlich, und die Leute machen nur mit, weil mein Papa autoritär ist, auf ihre Geldgier und ihren Ehrgeiz spekuliert. Dabei müssen wir immer zu so ungewöhnlichen Plätzen. Alle. Der junge Mann da gefällt mir eigentlich ganz gut. Na, jetzt ist er wieder da. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert... Was er da von seiner sportlichen Leistung erzählt, klingt ein bißchen übertrieben. Was sagt da der Papa! Fragen hätte er mich doch wenigstens können ... Ach, wenn das gutgeht! Wie das diesmal dauert! Ich wußte ja, daß das einmal schiefgeht. Papas Scherze sind auch zu gefährlich. Jetzt bleibe ich wieder ledig.

6. Ich habe es satt hier, endgültig satt, und was die Liaison angeht, von der man jetzt spricht, der Liebschaft zwischen diesem Semmelkopf und der Kirgisin, so ist sie mir gleichgültig. Ich will hier verrecken, ich hab mir einen kleinen Revolver gekauft und werde es schon deichseln. Nein, keine Chance mehr; über mich ist entschieden. Meine Krankheit? Ach fragen Sie nicht. Geben Sie mir lieber trotzdem noch eine Zigarette. Und nehmen Sie mich mit auf Ihr Zimmer. Das erspart mir, dem Bademeister gegenüber unfreundlich zu werden. Der will mich mit Alkohol abreiben. Als ob das noch was nützte!