Inhalt Seite 1 — Noch fünf Tage Bedenkzeit, bitte! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Was machen wir bloß mit dem neuen Jahr? fragt mich diese Dame, und sie meint es ganz ernst, will eine verbindliche Auskunft haben, einen nützlichen Rat, mit dem sie etwas anfangen kann. Aber wir haben es noch nicht, das neue Jahr, es soll erst in drei Tagen geliefert werden (soll!), und ich hasse es, mir Gedanken über Dinge zu machen, die noch in einer ungewissen Zukunft liegen.

Die Zeiten sind kurios, überall kriselt es; wie kann man damit rechnen, daß in zwei, drei Tagen ein neues Jahr vor der Tür steht, fabrikfrisch und frachtfrei? Wer weiß, vielleicht müssen wir uns noch einmal 365 Tage mit dem alten Jahr behelfen.

Außerdem gibt es dringendere Probleme, die gelöst werden müssen, und zwar jetzt, sofort! Da wartet eine Rehkeule in der Küche: Legen wir sie in Rotwein ein, wie das üblich ist, oder in Weißwein, wie wir das kürzlich im Elsaß sahen? Sind auch in diesem Fall Schalotten die besseren Zwiebeln?

Aber meine Probleme, die doch auch unsere Probleme sind, werden zur Seite geschoben für eine so irrationale Angelegenheit wie ein neues Jahr, das noch keiner gesehen hat. Wenn man es wenigstens einen Monat zur Probe...

Dabei ist auch auf alte Dinge kein Verlaß. Da war dieses Stehpult, Jugendstil sollte es sein, möglichst von van de Velde entworfen. Wo stellen wir es hin? fragte mich die Dame siebzehnmal in vier Wochen. Und als wir dann tatsächlich eins fanden (es war natürlich kein Jugendstil, sondern Art-Bureau), stellte sich heraus, daß ich daran nicht arbeiten konnte und daß es am besten in der Garage stand. So verkauften wir es wieder, wobei sich zeigte, daß wir auch noch zuviel dafür bezahlt hatten.

Das alles soll sich jetzt wiederholen? Nur weil ich unvorsichtigerweise auf eine Frage eingehe, die zu stellen noch ganz und gar unangebracht ist? Lieber mache ich in den drei Tagen den Mund nicht auf.