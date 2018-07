Von Thomas Regau

Eine gewisse Erwartungsangst und -sorge bringen wohl die meisten Patienten in das ärztliche Wartezimmer mit. Wer Beschwerden hat, möchte hören, daß sie harmlos sind. Er fürchtet zugleich, daß sie es nicht sind.

Gerade deshalb hat er die Untersuchung über Gebühr hinausgeschoben. Weil er der Untersuchung und einer vielleicht unerwünschten Wahrheit ausgewichen ist, macht er sich – geht er endlich den schweren Gang zum Arzt – Selbstvorwürfe, daß er vielleicht den Zeitpunkt, zu dem man ihm noch hätte helfen können, selbst verbummelt hat. In solche erwartungsängstliche Ungewißheit fällt nun das Wort des Arztes!

Welche Chance für Mißverständnisse aller Art! Vertrauen und Mißtrauen durchkreuzen sich im Patienten, und mancher hört seine eigene, ihm vielleicht unbewußte Spannung aus den Worten des Arztes heraus. Weil er Angst hat, können ihm Maßnahmen hart oder unnötig erscheinen. Andere Patienten fühlen sich zur Kritik herausgefordert, wenn der Arzt spürbar eilig, wenn seine Untersuchung oberflächlich ist. Der Patient, so sagt Ernst Penzoldt, „hat ein untrügliches Gefühl dafür, ob eine Untersuchung mechanisch oder künstlerisch ist. Den rechten Arzt erkennt man schon an seinem Respekt im Umgang mit dem Körper.“

Die Erwartungsangst haben natürlich auch viele Klinikpatienten, aber doch nicht in gleicher Häufigkeit. Der Schwerkranke, der die Klinik in der Horizontalen erreicht, der also „eingeliefert“ wird, fühlt sich geborgen, wenn er erst einmal das Klinikbett erreicht hat, er ist froh, endlich am rechten Ort zu sein. Und es ist für ihn eine zweitrangige Frage, ob der Arzt wortkarg oder ob die Schwester gerade mißgelaunt ist. Ich habe es zu oft als Klinikarzt wie als Patient selber erlebt.

Bereits an diesem Beispiel wird klar, daß es den Patienten gar nicht gibt. Wir können aus der Vielfalt der Patienten bestenfalls einige „Typen“ herauszeichnen:

Da sind die ungezählten Kranken, welche die Krankheit, vor allem die lange Krankheit sensibler, seelisch verwundbar macht; und der Kranke erwartet mit Recht, daß man darauf Rücksicht nimmt. Er hat Sorgen, und er ist oft einsam. So hofft er – wieder mit Recht –, daß hie und da jemand – der Arzt oder eine Schwester – seine Sorgen teilt und seine Einsamkeit erkennt. Er, der im Bett liegt, verliert aber auch nicht allzu selten das Gefühl für Zeit und dafür, daß Ärzte und Schwestern Schwerarbeiter sind. Leicht stellt sich bei ihm – und sei es nur halb bewußt – der Gedanke ein, es sei seine Sache so vordringlich, seine Person so wichtig, daß man sich seiner ganz anders annehmen müsse. Eine Nachlässigkeit der Schwester, ein unbedachtes oder befehlsartiges Wort des Arztes machen solche Patienten leicht zu aggressiven Kritikern. Der Fehler liegt dann aber nicht allein am Klinikpersonal, sondern ebenso in der falschen Selbsteinschätzung des Kranken.