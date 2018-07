Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

„RKG“ heißt eine geheimnisvolle Formel, die gelegentlich in Immobilien-Anzeigen auftaucht. Wer die drei Buchstaben liest, pflegt dann meist in tiefes Nachdenken zu versinken.

„RKG“ heißt „Restkaufgeld“ und ist ein zarter Hinweis auf eine nicht ganz neuartige Haus-Finanzierungsart, die zur Zeit in modifizierter Form modern zu werden beginnt. Wer, neugierig geworden, nachforscht, erfährt folgendes:

„Restkaufgeld“ ist eine Art Kennwort für einen Hauskauf auf Teil-Rentenbasis. Vom Käufer wird ein, meist nicht geringes, Eigenkapital verlangt. Der Rest wird „verrentet“. Hat zum Beispiel ein Haus einen Wert von 100 000 Mark, so könnte die Teil-Verrentung so vor sich gehen: Der Käufer bezahlt 30 000 Mark in bar. Für die restlichen 70 000 Mark läßt er auf das Haus eine Sicherungs-Hypothek eintragen. Es werden jedoch keine Hypothekenzinsen und Tilgungsbeträge gezahlt, sondern statt dessen Leibrenten an den Hausverkäufer.

Die Verträge können natürlich ganz nach Belieben abgeschlossen werden. Üblich ist es jedoch, bei der Festsetzung der Rentenhöhe nach einer mehr oder weniger offiziellen „Verrentungstabelle“ vorzugehen. Sie basiert auf den vom Bundesfinanzministerium zum „Landbeschaffungsgesetz“ herausgegebenen „Richtlinien über die Gewährung einer Naturalwertrente“.

Die Tabelle beruht auf den auch im Versicherungswesen angewandten Sterbetafeln für die Bundesrepublik Deutschland. Sie trennt Männer und Frauen. Eingerechnet ist eine Kapitalverzinsung von fünf Prozent.

Aus der Tabelle läßt sich verhältnismäßig leicht die Höhe der zu zahlenden Rente errechnen. Verkauft zum Beispiel ein 65jähriger Mann sein Haus und ist eine Summe von 80 000 Mark zu wetterten, so wäre zu rechnen: 80 000 / 1000 X 112,14. Daraus ergäbe sich eine Jahresrente von 8971,20 Mark. Diese Summe wäre dann auf zwölf Monate umzulegen.