In den Ballungszentren der Welt verstopft der Individualverkehr die Straßen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind wenig attraktiv und dem Auto keine Konkurrenz. „Moderne“ Straßenbahnen und Autobusse bieten nur noch jedem fünften Fahrgast einen Sitzplatz und das bei ständig steigenden Tarifen. Wer verübelt es da dem Bürger, wenn er das bequeme Auto vorzieht und damit für seinen Transport eine unverhältnismäßig große Straßenfläche in Anspruch nimmt. Aus dieser Misere gibt es nur einen Ausweg, die öffentlichen Verkehrsmittel müssen zumindest im Stadtkern unter die Straßenoberfläche. Nach langem Zögern – die besten Chancen sind bereits verpaßt – begehen einige deutsche Großstädte wie Hamburg, München und Frankfurt diesen kostspieligen Weg. Aber werden die geplanten und im Bau befindlichen Anlagen dem gerecht, was wir das Zeitalter der Elektronik nennen? Ein Blick nach USA ist aufschlußreich. Möge der Leser selber entscheiden und das Projekt seiner Stadtväter mit dem Schnellbahnsystem für San Franzisko und Umgebung vergleichen, wenn auch die Verhältnisse etwas anders liegen. Dieses Konzept wird unter dem Namen BART (Bay Area Rapid Transport System) gerade verwirklicht.

Das Gesamtsystem ist 120 Kilometer lang und enthält 33 Stationen. Die doppelgleisige Trasse verläuft, je nach den örtlichen Gegebenheiten, unter oder über der Erde, dabei stets vom normalen Verkehrsstrom getrennt. Die Kapazität ist so ausgelegt, daß während der Spitzenzeiten 60 000 Passagiere pro Stunde sitzend (!) befördert werden können. Die aus jeweils sechs Wagen bestehenden Züge werden dabei einen Abstand von 90 Sekunden halten und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/st den Reisenden befördern. Doch nicht nur das Tempo entspricht dem von Personenwagen auf einer Stadtautobahn, auch der gebotene Komfort kann erfolgreich konkurrieren. Wärmedämmende Panoramascheiben, Klimaanlagen und Spannteppiche sind so selbstverständlich wie bequeme Sessel und ruhiger, lautloser Lauf der Wagen. Nur so glaubt man, den Bürger vom Steuer seines Wagens in die Schnellbahn locken zu können. Und das wohl mit Recht, wenn man noch weiterhin bedenkt, daß das Schienenfahrzeug weitertend sicherer und pünktlicher als das Auto ist.

Die Kosten der Schnellbahn liegen bei rund einer Milliarde Dollar (vier Milliarden Mark). Eine gewaltige Summe, gewiß, doch handelt es sich überwiegend um Kapitalkosten. Personal wird es nur wenig geben, die moderne Elektronik hält die Zügel fest in der Hand. Sei es die Weitergabe eines Zuges von einem Block in den anderen, beschleunigen und bremsen der Fahrzeuge, Fahrkartenkontrolle, alles wird überwacht von einem zentralen Digitalrechner. Dieser steuert das ganze System, indem er Signale von den an Bord der Führerwagen befindlichen Hilfscomputern entgegennimmt und korrigierend eingreift, falls das notwendig sein sollte. Ein Zugbegleiter reist noch mit, doch sind seine Aufgaben mehr die einer Hosteß, und nur in Notfällen darf er den Zug selber steuern. Ortsfeste Signale unterrichten den Bordcomputer über seine Position, sie steuern die Bremsen vor der Einfahrt in eine Station, öffnen und schließen die Türen und regeln Beschleunigung und Fahrgeschwindigkeit. In der Verkehrszentrale zeigt eine Übersichtstafel Ort und Funktionsweise eines jeden Zuges an. Der Mensch überwacht nur noch den Zentralrechner.

In San Franzisko fing man ganz von vorn an und brauchte daher auf bestehende Anlagen keine Rücksicht zu nehmen. bestehende Bestandteile der Schnellbahn, vom Gleiskörper bis zur Fahrkarte, wurden von einer Ingenieurgruppe im Rahmen einer Systemplanung in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung untersucht, genau spezifiziert und dann öffentlich ausgeschrieben. Den interessierten Firmen stand eine sechs Kilometer lange Versuchsstrecke zur Verfügung. Sie konnten dort ihre Produkte ausprobieren, bevor sie ein Angebot einreichten. Genormte Festkörperelektronik setzte sich auf der ganzen Linie durch.

Umfangreiche Versuche zeigten, daß die Stromversorgung über eine 1000-Volt-Gleichspannung optimal ist. Für die dicht am Boden befindliche Stromschiene wurde ein neuer Stromabnehmer entwickelt der nicht nur sehr leicht ist, sondern auch bei 130 km/st (Spitzengeschwindigkeit der Züge) zufriedenstellend funktioniert.

Ein vorzügliches Beispiel für die unkonventionellen Methoden ist die automatische Fahrkartenkontrolle: Hier zeigte die Firma IBM (auf diesem Gebiet ein Neuling wie so viele erfolgreiche Zulieferer für BART) zukunftsweisende Wege und gewann die Ausschreibung: Die Fahrpreise werden nicht nach Zonen sondern nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke berechnet. Am Automaten, der außer Münzen auch Ein- und Fünfdollarnoten akzeptiert, kauft der Fahrgast eine Plastikkarte in der Größe einer Zigarettenpackung. Ein Magnetstreifen in der Kartenmitte speichert alle notwendigen Informationen. Beobachten wir einen Reisenden:

Am Automaten kauft er eine Fahrkarte, wobei er eine beliebige Summe zwischen 25 Cent (einer Mark), das ist der Fahrpreis für die kürzeste Strecke, und 20 Dollar (80 Mark) ausgeben kann. Der Kaufpreis ist im Magnetstreifen verschlüsselt und am Rande aufgedruckt. An der Sperre steckt er die Karte in einen Schlitz, wie herum ist gleichgültig. Eine Automatik liest vom Magnetstreifen den Wert der Karte, vermerkt die Nummer der Eingangsstation und gibt die Karte durch einen weiter vorn befindlichen Schlitz wieder zurück. Photozellen verfolgen den Fahrgast, damit jeder auch seine Karte erhält. An der Bahnsteigsperre des Zielbahnhofes wiederholt sich dieser Vorgang. Aus dem Magnetstreifen wird die Startstation entziffert, der Fahrpreis ausgerechnet und vom Wert der Karte abgezogen. Der verbleibende Wert der Fahrtkarte wird am rechten Rand aufgedruckt. Die Karte enthält Raum für bis zu 20 Reisen, das entspricht einer Zweiwochenkarte. Übersteigt der Fahrpreis den noch vorhandenen Wert, so schließt die Sperre und ein Schild weist auf den Automaten hin, der eine Zusatzzahlung entgegennimmt. Entsprechend funktioniert das System, wenn man mit einer wertlosen Fahrkarte den Bahnhof betreten will. Hans Breuer