FÜR Waffenfetischisten und Freunde heiterer Sprachverbiegung:

„Durchführungsverordnung zum Bundeswaffengesetz vom 26. November 1968“; Bundesgesetzblatt, Teil I, Heft 83.

SIE ENTHÄLT auf zwölf handlichen Din-A-4-Seiten alles, wovon der Waffenfreund träumt, sowie in einer Reihe von Beispielen den Nachweis, daß mit Sprache noch einiges möglich ist. Unter die Bundeswaffen rechnet die Verordnung nicht nur allbekannte Ladenhüter, sondern auch Dinge des gehobenen Bedarfs, zum Beispiel den beliebten „Schußapparat nach § 27 des Gesetzes“. Schließlich eine Delikatesse, an der kein Sammler vorbeigehen darf: der „Schußapparat, der dazu bestimmt ist, einen festen Körper anzutreiben, der sich vom Schußapparat nicht trennt“.

ES GEFÄLLT, daß schon § 1 mit der Einsicht beginnt: „Das Gesetz ist nicht anzuwenden“, wenngleich er einschränkend fortfährt, es sei nicht anzuwenden auf „Schußwaffen..., wenn aus ihnen nur... Knallkorken geschossen werden können“. Überhaupt ist die Verordnung kein Spielverderber. Lang- und Kurzwaffen, „die... zum Mitführen bei Volksfesten .. bestimmt“ und zum Schießen nicht geeignet sind, bleiben gesetzesfrei. Selbst Kunstgenuß ist weiter möglich: Lang- und Kurzwaffen, „die... zu Theateraufführungen... bestimmt sind“, werden nicht reglementiert (Dramaturgen dürften den Einfall begrüßen, statt der üblichen Stücke auch einmal Waffen aufzuführen). Waffen, aus denen ausnahmsweise geschossen wird, müssen allerdings geprüft werden. Sie werden es in einer „Beschußprüfung“ – in dieser werden sie aber nicht beschossen. Nach der Prüfung erhalten sie ein „Beschußzeichen“. Es „enthält den in der Anlage 1 abgebildeten Bundesadler“ (bekanntlich ist dieser noch immer zu wenig verbreitet). Für den Beschuß, der keiner ist, werden Gebühren erhoben, für jeden Lauf eine: „Das gilt nicht für mehrläufige Pistolen.“ Diese machen erfahrungsgemäß weniger Mühe. Geprüft werden „Handhabungssicherheit“ und überraschenderweise auch „Maßhaltigkeit“. Das Ergebnis verrät eine „beschußtechnische Bescheinigung“. § 38 verkündet, daß „ein Versagungsgrund nach § 27 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes... nicht gegeben ist, wenn bei der Umarbeitung der Kurzwaffe ... die Waffe oder wesentliche Teile der Waffe auseinanderfallen“. Mir als Laien erscheint das bedenklich. § 39 verrät, was die Zulassungsbehörde zu tun hat: „Die Zulassungsbehörde hat dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens vorzuschreiben.“ Zu guter Letzt wird ein „Beschlußrat“ gebildet, dieser „setzt sich ... zusammen“. Wozu, sagt die Verordnung nicht.

Werner Dolph