/ Von Jörg Eckardt

Herr Neumann hat es geschafft. Er arbeitet als mittlerer Angestellter mit gehobenem Einkommen in einem größeren Betrieb und erfüllte sich im letzten Jahr den seit langer Zeit gehegten Wunsch: Ein Häuschen im Grünen. Es hat zwar seine Kehrseiten: Ein langer Weg ins Büro; die Ehefrau sitzt mit den Kindern meist allein; die Einkaufsmöglichkeiten sind mehr schlecht als recht; die Schule und die Verwaltung sind kein Muster an Fortschritt. Doch Neumanns nehmen das hin. Es ist ein Teil des Preises für das eigene Haus. Und die perfektere Verwaltung in den Großstädten hat auch ihre Nachteile – so sagte wenigstens Herr Neumann bis vor kurzem. Er dachte dabei an die teurere Müllabfuhr, den höheren Wasserpreis und an die Kläranlagenbetriebsgebühr. Er vertrat die Meinung, das Gerede von den besseren „kommunalen Einrichtungen“ sei eben nichts anderes als Gerede.

Doch dann kam die Nacht des jähen Erwachens – ein Rohrbruch in der Hauptwasserleitung und ein überschwemmter Keller. Was dann folgte, hört sich an wie eine Geschichte, die jemand erfand, um dem „öffentlichen Dienst“ totale Unfähigkeit nachzuweisen. Ein Anruf beim Gemeindeamt verhallt ungehört, der Bürgermeister ist privat nicht zu erreichen, ein anderer Gemeindegewaltiger erklärt sich außerstande, der Feuerwehr oder einem Mann vom Wasserwerk Anweisungen zu geben, sich um den Schaden zu kümmern. Das von mehreren Gemeinden gemeinsam betriebene Wasserwerk hat keinen Störtrupp, der Bereitschaftsdienst ist nicht zu erreichen. Verzweifelt wendet sich Herr Neumann an die Feuerwehr der benachbarten Stadt, aber die darf nicht ausrücken, ohne daß sie auf dem „Dienstweg“ angefordert wird. Das Resultat: Nach einer Nacht voller Aufregung erscheint morgens kurz nach acht Uhr ein Mann vom Wasserwerk, der das vergebens gesuchte Absperrventil findet und schließt. Die angerichteten Schäden zu beheben, kostet die Hälfte der Summe, die Neumanns für das Haus auf den Tisch legen mußten. Das Haus steht nämlich am Hang und wurde teilweise unterspült.

Je nach persönlicher Erfahrung wird der Leser geneigt sein, entweder von einer vereinzelten und bedauerlichen Panne zu sprechen oder davon, wie schlecht Behörden und die von ihnen verwalteten Versorgungsbetriebe funktionieren. In jedem Falle ist es höchste Zeit, sich um den „öffentlichen Dienst“ insgesamt und nicht nur um „den“ Beamten oder um seine angemessene Besoldung Gedanken zu machen. Wir alle sind vom Funktionieren der Verwaltung, der öffentlichen Versorgungsbetriebe, der Nahverkehrsmittel, der Schulen, Krankenhäuser, der Feuerwehr, Polizei und nicht zuletzt der Finanzbehörden abhängig. Wir sind vor allem vom öffentlichen Dienst abhängig, wo es sich um empfindliche Stellen unserer technischen Zivilisation handelt. Wenn zum Beispiel die Stromversorgung ausfällt, dann verderben Lebensmittel in Tausenden von Gefriertruhen, dann gibt es kein warmes Essen, nicht einmal einen heißen Tee, und dann fällt auch die Ölpumpe der Heizung aus.

Beim öffentlichen Dienst nur an die „aufgeblähte“ Verwaltung zu denken, ist zu wenig. Das zeigen schon die Zahlen. Bei uns sind rund zehn Prozent aller Erwerbstätigen (einschließlich der Selbständigen) im öffentlichen Dienst beschäftigt. Von diesen knapp drei Millionen – die Bundeswehr ist hier nicht mit berücksichtigt – sind nur knapp ein Fünftel in der Verwaltung, in der Justiz und bei der Polizei beschäftigt, der größere Rest hingegen in Versorgungsunternehmen, Schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, bei der Post und Bahn, kurzum in Einrichtungen, die unmittelbare Dienstleistungen erbringen. Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß ein großer Teil der Verwaltung ebenfalls Dienstleistungen erbringt, auf die der einzelne und nicht nur die Gemeinschaft als Ganzes angewiesen ist.

Unter diesen Voraussetzungen erscheint es nicht als widersinnig, daß nach den Voraussagen aller Fachleute der Anteil des öffentlichen Dienstes an der gesamten Volkswirtschaft weiter zunehmen wird. Innerhalb der hochentwickelten Volkswirtschaften verschiebt sich das Verhältnis zwischen Produktion und Dienstleistung ständig weiter zuungunsten der Produktion. Immer weniger Menschen produzieren Waren, immer mehr Menschen verteilen die Waren oder erleichtern dem Bürger das Leben durch weitere Dienstleistungen. Und an ihnen ist der öffentliche Dienst in hohem Maße beteiligt.

Professor Thomas Ellwein sagt voraus, bei uns seien Ende der siebziger Jahre wahrscheinlich rund ein Viertel aller Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Das bedeutet nicht zwangsläufig eine noch mehr aufgeblähte Verwaltung oder unrationellen Einsatz von Arbeitskräften. Diese Vorhersage bedeutet freilich ebensowenig, daß der öffentliche Dienst dann besser arbeiten wird als heute und daß sich sowohl die Politiker wie auch die Verwaltung weiterhin selbstzufrieden ihrem Tagewerk hingeben könnten.