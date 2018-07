Einige Monate früher als geplant, treffen seit dem letzten Sonntag insgesamt 12 000 Mann amerikanische Bodentruppen und 3500 Luftwaffensoldaten in der Bundesrepublik ein. Sie werden an dem Manöver „Reforger I“ teilnehmen, das im Gebiet Grafenwöhr, nahe der tschechischen Grenze, stattfindet. Es handelt sich um zwei Brigaden, die im letzten Jahr nach Amerika zurückverlegt wurden, aber im Rahmen der strategischen Rotation weiterhin für die NATO in Europa verfügbar sind. Die zeitlich vorgezogenen und ihrem Ausmaß nach umfangreicheren Manöver gehören zu den Reaktionen des westlichen Bündnisses auf den 21. August; sie sollen die erhöhte Verteidigungsbereitschaft demonstrieren.