Bei Gefahr lassen Bienen einen Alarmton erklingen, der alle Mitglieder ihres Staates in Angriffsstimmung und Stechwut versetzt. Wenn am Flugloch Eindringlinge auftauchen, etwa Raubwespen, rucken die Wächterbienen auf ihren Beinen nach vorn und wiederholen ein kurzes Schallsignal alle zwei bis drei Sekunden ungefähr zehn Minuten lang. Rüttelt ein Imker den ganzen Stock, ertönt dasselbe Signal unisono von Hunderten von Bienen, und man tut als Unkundiger gut daran, schleunigst zu verschwinden. Sobald die Störung vorbei ist, geht mehrere Minuten lang ein Piepen durch den Stock. Das ist die Entwarnung im Bienenstaat. Danach sind alle Arbeiterinnen wieder friedlich gestimmt.

Allerdings gibt es einen Feind, der sich gerade diesen Entwarnungston zunutze macht, um die Bienen zu bluffen und unbehelligt von ihrem Honig zu naschen: den Totenkopfschwärmer; Dieser afrikanische Schmetterling, der oft bis nach Nordeuropa wandert, gilt bei abergläubischen Leuten als Todesbote, weil er auf dem Rücken eine totenkopf ähnliche Zeichnung hat und wie eine Maus quietscht, wenn man ihn anfaßt.

Lange rätselten Zoologen nach dem Sinn dieser seltsamen Lautäußerung bei einem Schmetterling. Jetzt hat Dr. Franklin D. Little herausgefunden, daß das Piepsen des Totenkopfes dem Entwarnungston der Bienen ähnelt. Und just dieser Schwärmer ist es auch, der in Bienenstöcken Honig räubert. Sobald der Eindringling von einer Nektarsammlerin angegriffen wird, piepst er Entwarnung und stimmt die Bienen damit so friedlich, daß sie ihn ungehindert aus den Honigtöpfen saugen lassen. Drö.