Von Kai Hermann

Es war am Morgen des 27. August 1968. In Prag konnte man die Nachricht noch nicht glauben, daß die Parteiführer lebend aus Moskau zurückgekehrt seien. Ein Gerücht hatte dennoch einige tausend Menschen vor das Haus der Parlamentskanzlei geführt. Polizisten versuchten, einem Wagen den Weg durch die Menge zu bahnen. Eine Botschaft lief als skandierter Schlachtruf durch die Reihen: "Smr-kovs-ký – Smr-kovs-ký."

Josef Smrkovský war aus dem Wagen gestiegen, als der freundliche Druck der Polizisten die Menschen nicht mehr zurückhalten konnte. Als erster war er gekommen, nach fast einer Woche der Mißhandlungen und demütigenden Verhandlungen, um sich den Pragern zu zeigen, so wie er sich als letzter an einem Fenster – damals schon von den Sowjets verhaftet – mit einer geballten linken Faust verabschiedet hatte.

Er stand in einem Kreis, den ihm die Polizisten noch freihielten, weit vornübergebeugt, schien zu schwanken und für Augenblicke noch nicht ganz verstehen zu können. Das stets bleiche Gesicht war in den vergangenen sechs Tagen noch fahler geworden. Die tiefen Falten, die der jahrzehntelange Kampf, der oft um das eigene Leben gegangen war, hinterlassen hat, waren zu Kerben geworden. Sie schienen Resignation und Melancholie in dieses Gesicht zu bringen, das so breit lachen kann, wie auch damals an jenem Morgen: als plötzlich Rosen und Nelken auf ihn geworfen wurden und eine alte Frau ihm das Gesicht streichelte.

Als sich Josef Smrkovský in sein Büro durchgekämpft hatte, änderte die Menge den Sprechchor. Sie verlangte Prawda – Wahrheit. Der Parlamentspräsident kam an das Fenster seines Büros, ballte die Faust und streckte die Arme zum V-Zeichen in die Höhe. Er signalisierte die Losung, die er zu seinem Wahlspruch gemacht hat: "Pravda zvítězi" – die Wahrheit wird siegen.

Johannes Hus ist mit diesen Worten gestorben, Josef Smrkovský will mit ihnen siegen. Er zerstört mit ihnen das Klischee vom Prag der Schwejks. Er meinte: "Wir haben in unserer Tradition Johannes Hus und den Soldaten Schwejk. In diesem Augenblick schätzen wir eher das Beispiel von Johannes Hus." Und er riet den Kreml-Herrschern, dies "nicht zu übersehen".

Am Tag nach dem 27. August war es wieder der Parlamentspräsident, der vor den Rundfunkmikrophonen – als erster – die ganze Wahrheit sagte. Staatspräsident Svoboda hatte die Teilkapitulation mit leerer Stimme verkündet. Parteichef Dubček versagte die Stimme. Als Smrkovský an der Reihe war, nannte er die Okkupation eine "Besetzung durch eine riesige militärische Macht", die "weder neu noch ungewöhnlich" für sein Volk sei, und kommentierte die Ereignisse des 21. August mit "dreimal verflucht".