Inhalt Seite 1 — Der Süden lernt aus Fehlern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Industriezweig, der wichtiger für Italien ist als Fiat und die gesamte Automobilbranche, macht Bilanz: die Touristik. An die sechs Milliarden Mark Devisen haben die ausländischen Besucher 1968 wieder im Land gelassen. Die Preise blieben stabil. Italien hat trotz der schwierigen weltpolitischen Lage und trotz der währungstechnischen Beschränkungen in mehreren wichtigen Industrieländern das Vorjahresergebnis im wesentlichen erreicht. Da die Lira im Augenblick zu den festen Währungen gehört, die Währungsreserven hoch sind und die Zahlungsbilanz aktiv ist, fällt es nicht sehr ins Gewicht, daß sich die Touristenbilanz gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert hat: Die Italiener selbst entdecken jetzt das Reisen, und weil sie 1968 wohl 13 Milliarden DM im Ausland ausgegeben haben, schmolz der Devisenstrom aus dem Touristengeschäft etwas zusammen. Die Kaufkraft im Lande hat in den letzten Jahren zugenommen, die Preise sind längere Zeit hindurch kaum gestiegen. Immer mehr Italiener können sich nun einen Urlaub leisten. So erfüllten italienische Ferienreisende auch im Inland die Erwartungen, die das Beherbergungsgewerbe eigentlich mehr auf das Ausland ausgerichtet hatte. In den traditionellen Erholungsorten am Meer und an den Seen, aber auch im Gebirge waren diesmal zahlreicher als sonst die italienischen Familien mit ihren vielen Bambini vertreten.

Die Eisenbahn muß sich mit einer spürbar verminderten Beförderungszahl zufriedengeben. Die Flughäfen in Venedig, Mailand und Rimini sind jetzt die Stellen, an denen die meisten deutscher. Luftreisenden italienischen Boden betreten. In Rom landen Amerikaner und Engländer.

Eine Erkenntnis, die den Strategen des Tourismus in Italien neue Fragen aufgibt, ist durch die Ergebnisse dieser Saison bestätigt worden: immer häufiger wird der Blitzbesuch, der Aufenthalt von weniger als 24 Stunden. Auch die rastlos alle Kunstzentren, Weltstädte und Stätten größter Sehenswürdigkeiten durchstreifenden Amerikaner – selbst „Rom in einem halben Tag“ – erfordern neue Organisationsformen. Daneben aber erlebt auch der mehrmonatige Aufenthalt in Italien, der von den klassischen Reisenden des vorigen Jahrhunderts bevorzugt wurde, eine Renaissance: Florenz und Rom sind Zentren dieser Aufenthalte, bei denen freilich zunehmend die umliegende Provinz wegen der hohen Preise in den Städten die Gäste beherbergt. Auf diese Weise hat zum Beispiel Chianti eine starke Kolonie englischsprechender Dauergäste bekommen.

Unter den mehr als 24 Millionen Touristen standen Deutsche, Österreicher, Schweizer, Holländer, Belgier und Amerikaner vorn. Devisentechnische Gründe hatte das Wegbleiben vieler Engländer; die Franzosen kamen schon einige Monate vor der Währungskrise des Franc nicht mehr so häufig. Noch nicht ganz ergründet ist der schwächere Besuch skandinavischer Urlauber. Die Skandinavier hatten vorübergehend das „Loch“ ausgefüllt, das die über dem inflationistischen Preisanstieg 1963 und 1964 wegbleibenden Deutschen gelassen hatten, doch plötzlich verebbte der Strom der Schweden und Dänen wieder.

Für 1969 ist eine neue Klassifikation der Hotels nach dem aktuellen Stand der Leistungen in Vorbereitung. Mancher einstmals renommierte Hotelkomplex in Orten, die früher die feine Gesellschaft unter sich sahen, entspricht schon lange nicht mehr den Anforderungen, die an ein Hotel der Klasse I zu stellen sind. Andere moderne Einrichtungen werden dagegen zu Unrecht niedriger eingestuft. Von insgesamt 38 800 Hotels und Pensionen Italiens mit rund 672 000 Zimmern, 1,17 Millionen Betten und 335 000 Bädern gehören rund 600 Hotels der Luxusklasse oder der I. Kategorie an. Sie wurden neben Amerikanern vor allem von Engländern und Franzosen besucht. Da ein Teil von ihnen wegblieb und auch 1969 wegbleiben wird, bahnen sich hier und in der II. Klasse die stärksten Veränderungen an. Die Deutschen bevorzugen Hotels der Klasse III, wenn’s hoch kommt Klasse II und gute Pensionen. Die deutschen Urlauber kommen für mindestens zwei bis drei Wochen nach Italien und bringen vor allem auch ihre Familien mit. Neben dem Norden, der Adria, sind die Touristen aus der Bundesrepublik auch in den aufstrebenden Fremdenverkehrsgebieten Kampaniens, Kalabriens, der Basilikata und der Abruzzen die häufigsten ausländischen Gäste geworden. Auf Sardinien und Sizilien sowie im Fußstück des italienischen Stiefels werden die Unterkunftsmöglichkeiten durch staatliche und private Initiative ständig verbessert und vergrößert. Dennoch wird es einige Zeit dauern, bis der Touristenstrom in gleicher Stärke fließt wie im Norden. Auch die Italiener selber besuchen die Abruzzen sowie den Süden des Landes samt Sardinien kaum, mit Ausnahme von Sizilien, das eine alte touristische Tradition hat. In Sardinien soll ein Entwicklungsplan, der den Ausbau von sechs touristischen Zentren mit voller Infrastruktur vorsieht, Verwüstungen der Landschaft vermeiden helfen, nachdem einschlägige trübe Erfahrungen in anderen Provinzen gemacht wurden. Für Sizilien sind über 1000 neue Hotels und Pensionen vorgesehen. Gut zwei Drittel werden von der Cassa del Mezzogiorno gefördert. In Kampanien will eine Finanzierungsgesellschaft drei Touristenzentren mit je 500 bis 600 Betten bis 1970 fertigstellen. Auch das blitzsaubere Apulien hat ehrgeizige Pläne.

Der Süden, vom Wetter begünstigt, kann seine Kapazitäten bei entsprechender Nachfrage besser ausnutzen als der Norden. Es ist zu hoffen, daß die touristische Erschließung des Südens mit seinen reichen landschaftlichen Schönheiten nicht von den gleichen Fehlern begleitet wird, die im Norden gemacht wurden. Auch die industrielle Erschließung und spekulative Besiedlung vernichtet zum Kummer der – oft ohnmächtigen – Behörden und zum Leidwesen aller Freunde italienischer Kultur unersetzliche Werte.

Eine kurze Aufzählung akuter Fälle mag genügen: