„Ohne Zweifel wird die kommandierende Oberschwester in manchen Situationen auch mißverstanden“ Menschen im Getriebe des Krankenhauses (III und Schluß)

Von Thomas Regau

Klagen über unschwesterliche Schwestern sind auch mir hinreichend vorgetragen worden. Dabei habe ich gelernt, mir solche Beschwerdeführer gründlich anzusehen.

Im Unmut über ein hartes oder unüberlegtes Wort einer Schwester vergessen manche Patienten, daß kaum ein anderer Beruf soviel Selbstverleugnung, Aufopferung, Demut und Tapferkeit erfordert wie der der Schwester.

Hören wir noch einmal Ernst Penzoldt: „Vielleicht sind Schwestern Wesen ohne Schlaf, vielleicht essen sie nicht. Ohne Zweifel sind sie nicht zum Sitzen eingerichtet, wie gewöhnliche Sterbliche. Ich wenigstens habe, seit ich hier bin, noch keine Schwester sitzen sehen.“

Und weiter: „Es ist ein wahres Glück, daß meine frommen Schwestern ungewöhnlich heiteren Gemütes sind. Sie sind, es läßt sich nicht anders sagen, fröhlich in Gott. Sie haben Sinn für Humor, so als gedeihe diese lebenswichtige Eigenschaft nirgends so gut wie in der Nachbarschaft des Schmerzes und des Todes. Sie sind keineswegs zimperlich. Ihre Pflichten bringen es mit sich, daß ihnen nichts Menschliches verborgen bleibt. Aber sie haben ein artiges Geschick, schamhaften Verrichtungen durch ein munteres Wort alle Peinlichkeit zu nehmen. Denn Schwester sein ist wahrhaftig kein Honiglecken ...“

In dieser kurzen Schilderung werden ungezählte Patienten ihre eigenen Krankenhauserfahrungen bestätigt finden.