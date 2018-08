Die Reisesaison 1968 war für die Tschechoslowakei bis zum 21. August ein Rekordjahr: Die Zunahme an ausländischen Touristen betrug 25 Prozent im Vergleich zu 1967.

Gesamte Besucherzahl in der ČSSR: etwa 4 200 000 Personen; davon aus den Weststaaten 796 000; aus der Bundesrepublik 242 000.

Nach der vorübergehend unterbrochenen Visa-Erteilung hat sich die Situation nach und nach normalisiert. Cedok erwartet, daß 1969 wieder die normale Höhe erreicht wird. Die positive Tendenz läßt sich an der zunehmenden Anzahl der Besucher in Prag deuten, aber auch in der Hohen Tatra.

Der stellvertretende Direktor von Cedok, Prag, Miloslav Brada, erklärte in Westberlin: „Wir können mit Verantwortung erklären, daß die Situation in allen touristischen Gebieten und in dem ganzen Bereich der Dienstleistungen sich völlig normalisiert hat und daß für ausländische Gäste keine Bedenken bestehen. Die Besucher aus der Bundesrepublik werden bei uns ihr beliebtes Reiseziel unverändert vorfinden.“

Für die Sommersaison 1969 bereitet Cedok zwei Aktionen „Auto-Familien-Fahrten (ÄFF)“ vor: Sieben- oder fünfzehntägige Rundfahrten durch Böhmen und Mähren oder durch die ganze CSSR, inklusive Hotelunterkunft, Elftägige Rundfahrten für Camper, Unterbringung im eigenen Zelt oder Wohnwagen. Routenhefte enthalten die Hotelgutscheine (mit Bargeldanweisung für Camper). Zwei Personen zahlen 219 Mark für sieben und 489 Mark für 15 Tage. Elf Tage Camping: 273 Mark. Eine dritte Person zahlt nur die Hälfte des Normalpreises, Kinder unter 10 Jahren noch weniger. Aufenthalt auf diesen Autoreisen ist in 64 Hotels (mit Familiencharakter) vorgesehen.

Anschließend an dieses Programm schlägt Cedok Autoreisenden Pauschalaufenthalte in Hotels (ab 102 Mark wöchentlich) und in Bungalows (ab 82 Mark wöchentlich) mit Halbpension vor. Hotels und Bungalowlager sind im Erzgebirge, im Riesengebirge, in Marienbad, im Böhmerwald und in der Tatra vorgesehen.

Im Winter 1969 wird ein Pauschalangebot „Weihnachten und Silvester in Präg“ gemacht.

W.P.