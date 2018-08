Der Amerikaner Oerter erzielte mit seinem vierten Olympiasieg im Diskuswerfen die größte Leistung des Sportjahres 1968

Von Adolf Metzner

Welches war die größte sportliche Leistung des Jahres 1968? War es der 8,90-m-Sprung ins nächste Jahrhundert des US-Negers Beamon oder der vierte Olympiasieg im Diskuswerfen des weißen Amerikaners Oerter? Bezieht man die unglaubliche Weite von 8,90 m auf Windstille, so dürfte sie sich den praktischen Erfahrungen nach auf 8,45 bis 8,50 m reduzieren. Außer der erlaubten Windunterstützung von zwei Metern pro Sekunde kam bei diesem Sprung ja noch der „theoretische Rückenwind“ von über einem Meter pro Sekunde hinzu, der durch den geringeren Luftwiderstand in der Höhenlage von Mexico City bedingt ist. Über drei Meter Rückenwind in der Sekunde ließen Beamon in eine Traumsphäre fliegen. Ohne Hilfe des Windes wäre er in einem Bereich gelandet, der innerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens liegt. Hierfür hätte auch die vorhandene Meßeinrichtung noch ausgereicht, denn auf 8,35 m stand der alte Weltrekord.

Kein Zweifel, wenn die Wettkampfbestimmungen des Internationalen Leichtathletikverbandes „höhenangepaßt“ wären, könnte Beamons Sprung wie auch der Dreisprungweltrekord des Russen Sanejew mit 17,39 m nicht anerkannt werden. Spektakuläre Weltrekorde hat es bei Olympischen Spielen schon immer gegeben, aber noch nie siegte wie Al Oerter ein und derselbe Mann innerhalb von 12 Jahren viermal in der gleichen Übung.

Verlockend ist es, nun in den berühmten Annalen zu blättern, um zu eruieren, wer überhaupt nach Medaillen gerechnet der erfolgreichste Athlet der modernen olympischen Ära ist. Sporthistoriker, gern als Detailfanatiker gescholten, nennen auf diese Frage meistens den Amerikaner Ray Ewry. Tatsächlich wurden dem New Yorker, den wir in der vorhergehenden Nummer der ZEIT in einem verblaßten Photo vorstellten, offiziell zehn Goldmedaillen mit dem eingeprägten nackten Olympiasieger überreicht. Man muß diese schon summarisch aufzählen: 1900 in Paris drei, 1904 in St. Louis wiederum drei, 1906 in Athen zwei und 1908 in London wiederum zwei. Ewry siegte jeweils in allen aus dem Stand ausgeschriebenen Sprungkonkurrenzen, Hoch-, Weit- und Dreisprung. 1906 und 1908 wurde der Dreisprung aus dem Stand gestrichen, sonst hätte der Amerikaner mit seinen Beinen in Überlänge gleich die Goldmedaillen im Dutzend eingestrichen.

„Im Dutzend billiger“ kann man hierzu sagen, denn die Sprungübungen ohne Anlauf hängen; alle so einseitig von den wenigen gleichen Faktoren ab, daß nie und nimmer bei einer Olympiade gleich drei der vergoldeten Plaketten verteilt werden durften. 1920 sah man das endlich ein und strich das Springen aus dem Stand gleich ganz vom olympischen Programm-

Zwei Medaillen waren unecht