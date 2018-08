Der Vergeltungsschlag der Israelis traf nicht den eigentlichen Gegner. Ihre Attacke auf den internationalen Flughafen von Beirut und die Zerstörung von 13 Flugzeugen kostet die libanesische Regierung keinen Pfennig. Den Schaden haben drei mehr oder weniger internationale Fluggesellschaften und deren Versicherungen.

Die „Middle Fast Airlines“, von deren 14 Flugzeugen acht zerstört wurden, gehört zu 60 Prozent der „Intra Bank“. An dieser Bank sind die Regierungen von Kuweit, Quatar und USA beteiligt. 30 Prozent des MEA-Kapitals liegen bei der „Air France“. In den Rest des Kapitals teilen sich private Anleger. Von den „Lebanese International Airways“ (LIA) wurden drei Flugzeuge und von der Chartergesellschaft „Trans-Mediterranean Airline“ zwei Maschinen zerstört. An der LIA haben die „American Airlines“ maßgebliches Interesse.

Der gesamte Schaden erreicht rund 200 Millionen Mark. Alle drei Gesellschaften hatten sich auf dem Londoner Markt versichert, meist bei „Lloyds Underwriters“. Die MEA ist jedoch die einzige Gesellschaft, die sich zusätzlich gegen Kriegsrisiken versichert hatte. An sie wird ein Betrag von etwa 75 Millionen Mark aus London überwiesen. Die beiden anderen Fluggesellschaften gehen leer aus.

Lloyds und die anderen britischen Versicherer haben nur einen relativ geringen Teil ihres Risikos durch Rückversicherungen in Europa gedeckt. In Deutschland sind mit insgesamt etwa einer Million Mark der Deutsche Airfonds und außerdem die Münchner und die Kölner Rückversicherung beteiligt. Am Airfonds sind alle größeren deutschen Versicherer beteiligt. Die anteiligen Beträge, die auf die einzelnen Gesellschaften entfallen, werden sehr gering sein.

Allerdings ist noch nicht entschieden, ob das Geld auch endgültig verloren ist. Lloyds erwägt, die israelische Regierung auf Schadenersatz zu verklagen, juristisch besteht recht eindeutig eine Regreßforderung. Doch welches Gericht soll die Israelis verurteilen, und wie soll man sie zur Zahlung zwingen?

Gegenwärtig diskutieren die Londoner Versicherer, ob es überhaupt noch ein Geschäft ist, Fluggesellschaften im Nahen Osten gegen diese Art von Kriegsrisiken zu versichern. Der israelische Vergeltungsschlag war gegen ein Land gerichtet, mit dem offiziell gar kein Krieg geführt wurde. Vielleicht werden die Versicherer solche Fälle isolierter kriegerischer Aktionen in Zukunft von den Verträgen ausschließen.

Zunächst einmal müssen alle Nahost-Staaten, auch Israel, für ihren Kleinkrieg zahlen. Wegen der letzten Zwischenfälle wurden die Prämienaufschläge für die Deckung des Kriegsrisikos erhöht. Das trifft besonders stark den Warenverkehr auf Schiffen oder in Flugzeugen, die in Nahost-Staaten beheimatet sind: bei ihnen betragen die Prämienerhöhungen bis zu 1000 Prozent. rod.