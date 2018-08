Nur die drei Astronauten Borman, Lovell und Anders sind dem Mond wirklich näher gekommen, aber uns allen ist er durch ihren Raumflug und ihre nüchternen, geschäftsmäßigen Schilderungen („Der Mond ist grau. Keine Farbe. Er sieht aus wie aus Stuck“) und durch ihre zum Teil albern-ironischen Anmerkungen, die ihre Ergriffenheit verbergen sollten („der Mond ist aus amerikanischem Käse“), bekannter und vertrauter geworden. Die Astronauten, die mit weniger Erregung ihre Meldungen machten als ein Pilot, der sich dem Flugplatz von Frankfurt nähert, brachten uns den Mond näher. Wen wundert es da, daß es eine Welle von Neuanmeldungen bei den amerikanischen Fluggesellschaften PanAm und Trans World Airlines für die erste kommerzielle Mondreise gibt. Die meisten zukünftigen Mondfahrer stehen auf der Warteliste von Pan-Am, wenige buchten bei der größten Konkurrenz dieser Fluggesellschaft. Ein 76jähriges Mitglied des Internationalen Raumfahrt-Clubs aus Los Angeles ist darunter, der Senator Barry Goldwater aus Arizona, eine 60jährige Großmutter aus Philadelphia, aber auch ein Engländer und ein Deutscher. Sie alle zeigen nicht die geringste Furcht vor dem Unbekannten. Nach allem, was man hört, scheint es nun in der Vorstellung der Menschen das Selbstverständlichste von der Welt zu sein, daß schon im Februar ein neues Raumschiff Apollo 9 mit einer Landekapsel LM (lunar module) in den Erdorbit aufsteigt, danach im Mai auf dem Mond landen wird, daß 1971 der Mars erreicht wird und danach das ehrgeizigste Ziel der Raumwissenschaftler bewältigt werden soll: Eine Expedition zum Mars zu schicken, auf dem Leben vermutet wird.

Wie die Erfüllung des Traumes vom Fliegen, so scheint auch die Eroberung des Weltraumes bei der Menschheit kaum eine merkbare Erschütterung zu hinterlassen. Sachlich stellen wir fest, daß die neuen wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnisse neue Fortschritte bringen werden, wenn wir auch noch nicht wissen, wie sie aussehen werden.

Aber da meldet sich auch fern am Horizont oder vielmehr im unendlichen All ein neues Erlebnis des Reisens an und eine neue Sicht unseres Planeten, die von den ersten Mondfahrern „die gute alte Erde“ genannt wurde: Diese unsere Erdkugel aus unvorstellbarer Höhe sozusagen als Globus zu sehen und nicht mehr nur als Landkarte wie aus dem Flugzeug. Borman: „Wir blicken auf die Erde, und da ist ein spektakulär langes dünnes Wolkenband, das sich fast um die ganze Erde schlingt. Das Wasser ist überall königsblau und die Landmassen sind im allgemeinen braun, eine ziemlich dunkelbraune Farbe.“ Und Lovell: „Ich stelle mir hier oben vor, daß ich ein einsamer Reisender von einem anderen Planeten bin, und frage mich in dieser Höhe, ob sie bewohnt ist oder nicht.“ Und er nannte diesen seinen Heimatplaneten „eine große Oase in der weiten Wüste des Weltraumes“ und dann noch romantischer, ja, schwärmerisch: „Ein Saphir auf schwarzem Samt.“ Heimatgefühle klangen an und verhießen den zukünftigen Weltfahrern als eines der größten Erlebnisse, das schon Reisende auf der Erde nur zu gut kennen: die Heimkehr.

Doch noch ein neues Gefühl evoziert die persönliche Konfrontation einsamer Weltfahrer mit dem Weltall, wie die Äußerungen der Astronauten reflektieren: Je mehr wir vom Universum wissen, um so mehr Respekt stellt sich ein.

