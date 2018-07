Der Börsenauftakt 1969 war erfreulich. Die Kurse am Rentenmarkt stiegen, und die Aktien holten ein Teil der im Dezember eingetretenen Einbußen wieder auf. Allerdings ist der Januar stets ein guter Anlagemonat. Es gab Jahre, da er die höchsten Kurse des Jahres brachte.

Das wissen offenbar auch die Anleger, die ihre Aufträge sehr gezielt erteilten. Unverdrossen wurden von der privaten Bankenkundschaft und von einigen Investment-Fonds Großbankaktien erworben. Dabei erreichten die Aktien der Deutschen Bank einen neuen Höchststand. Was an Einzelheiten über die Bankbilanzen des Jahres 1968 durchsickerte, ist überaus erfreulich. Die Expansion der Großbanken war so stark, daß sie ihre Kapitalien durch Verkauf junger Aktien erhöhen müssen. In Börsenkreisen hofft man angesichts der guten Erträge des abgelaufenen Jahres auf kulante Ausgabekurse.

Wenn nicht die Kreditinstitute selbst aus ihren Beständen Aktien zur Verfügung gestellt hätten, wären die Aufwärtssprünge noch sehr viel kräftiger gewesen. Die Verkäufe aus Bankbeständen bedeuten indessen nicht, daß man jede Gelegenheit nutzen will, um das eigene Effektenkonto zu entlasten. Vielmehr haben sich einige Banken auf sogenannte „Kleingeschäfte“ eingestellt. Da sie in diesem Jahr nicht mit einem generellen Anstieg der Kurse rechnen, sind die Effektenhändler angewiesen, bei steigenden Kursen zu verkaufen, aber an schwachen Tagen die Bestände wieder zu ergänzen. K. W.