Von Joachim Schwelien

Zum erstenmal seit 1948, als die USA den Staat Israel wenige Minuten nach seiner Gründung anerkannten und damit den Erörterungen über eine Treuhandschaft der Vereinten Nationen die Spitze abbrachen, ist Amerikas Haltung gegenüber der israelischen Politik abgekühlt.

Dies äußert sich in Erklärungen des demokratischen Fraktionsführers im Senat, Mike Mansfield, Amerika sei an keine wirklich substantiellen Verpflichtungen zur Hilfe an Israel gebunden. Ähnlich hatte sich vor einigen Wochen schon das State Department gegenüber dem Vorsitzenden des außenpolitischen Senatsausschusses, William Fulbright, geäußert.

Die Bewunderung, die Israel für seinen Präventivschlag gegen die Araberstaaten im Frühjahr 1967 gezollt wurde, ist der Entrüstung gewichen, ein Übermaß von militanter Aggressivität könne den labilen Frieden im Nahen Osten erneut gefährden und Amerika das Risiko einer Konfrontation mit den Sowjets aufbürden; zumindest könnte Amerika vor die Wahl zwischen Israel und den Araberstaaten gestellt werden, wobei die strategischen und die Erdölinteressen der USA dann ebenso schwer wiegen wie die Sympathie für die Juden.

Diese Alternative möchte sowohl die abtretende Regierung Johnson wie die antretende Regierung Nixon verhindern. Als Gouverneur William Scranton im Auftrage Nixons den Nahen Osten besuchte, kam er zu dem Ergebnis, Amerika müsse eine unparteiischere Politik treiben. Die etwas einseitige politische und moralische Rückendeckung für Israel bedeutet also nicht, daß Washington im Schlepptau der Israelis schwimmt. Wohl würde Amerika eingreifen, wenn der physische Bestand der israelischen Nation und ihres Staates auf dem Spiel stunden – daran wird kein Zweifel gelassen. Doch die amerikanische Regierung will nicht in jeder Auseinandersetzung zwischen Israelis und Arabern Partei ergreifen oder zur Verewigung der Spannungen beitragen, indem sie weitergehende territoriale Ansprüche gegen Syrien, Jordanien oder Ägypten stillschweigend billigt.

Das bisher weitestgehende, wenn auch keineswegs nur auf Israel bezogene amerikanische Engagement im Nahen Osten war in der vage formulierten Eisenhower-Doktrin von 1957 enthalten. Sie ermächtigte den Präsidenten, mit Waffengewalt einzugreifen, wenn die Unabhäigigkeit eines nahöstlichen Staates durch die bewaffnete Aggression einer Nation gefährdet würde, die „durch den internationalen Kommunismus“ beherrscht wird. Diese Doktrin wir die Folge der damals einsetzenden sowjetischen Waffenlieferungen an Ägypten, die das Rüstungsgleichgewicht zuungunsten Israels zu verändern drohten. Angewendet wurde sie zum erstenmal in der libanesischen Krise mit der Entsendung eines Detachements US-Marine-Infanterie.

Heute würde die Eisenhower-Doktrin nur noch herangezogen werden können, wenn eine Gruppe von Araberstaaten Israel mit direkter Unterstützung der Sowjetunion angriffe. Bei der wieder aufgeflammten Kriegsgefahr gibt es dafür jedoch keine Anzeichen. Im Gegenteil: Moskau scheint daran gelegen zu sein, die Araberstaaten von militärischen Abenteuern abzuhalten. Die Gefahr sieht Washington in allzu heftigen, allzu massiven und allzu prompten Gegenschlägen der Israelis gegen Terroraktionen, weil durch sie bisher neutrale Araberstaaten – wie der Libanon oder Tunesien oder kompromißbereite Länder wie Jordanien – in eine antiisraelische Einheitsfront gedrängt werden. Davon profitiert die Sowjetunion.

Nach offizieller Washingtoner Auffassung ist der Kontrakt über die Lieferung der Phantom-Maschinen an Israel für die neue Regierung noch nicht bindend. Wenn es auch wenig wahrscheinlich ist, daß Nixon diese Zusage zurückzieht, bleibt doch die Lieferung ein amerikanisches Druckmittel gegenüber Israel. Amerika würde in eine besonders peinliche Lage geraten, wenn wiederholt israelische Repressalien gegen arabische Terrorunternehmen zu einem Sanktionsbeschluß der Vereinten Nationen gegen Israel führen würden. Daher bemüht sich die amerikanische Regierung, die Israelis bei allem Verständnis für das Gebot der Selbsterhaltung zur Mäßigung zu bewegen. Nixon ist selbstverständlich wenig geneigt, schon beim Beginn seiner Amtszeit auf einem Pulverfaß mit rauchender Lunte zu sitzen.