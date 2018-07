Inhalt Seite 1 — Rektoren gegen Kultusminister Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es geht darum, ob ein freier Lehrstuhl beisetzt werden soll durch Kandidaten, die sich darum bewerben, oder durch Kandidaten, die dazu aufgefordert werden.

Die deutschen Kultusminister machten sich, nach langer öffentlicher Diskussion, den Standpunkt einer Mehrheit der Informierten zu eigen: freiwerdende oder neugeschaffene Universitätsstellungen sollten nach dem Verfahren besetzt werden, das an ausländischen Universitäten und in der freien Wirtschaft überall seit langem üblich ist. Man läßt jedermann durch eine Annonce wissen: An der Universität X ist diese oder jene Stelle frei, wer sie haben will, bewerbe sich darum.

Auf ihrer 68. Plenarversammlung in Bad Godesberg haben sich die westdeutschen Rektoren gegen dieses Verfahren ausgesprochen, vielmehr nicht eindeutig dagegen, sondern so ein bißchen auch dafür, und es müsse aber berücksichtigt werden und sichergestellt sein und so weiter: kurz, sie haben sich so verhalten, daß auch dieser notwendige Schritt im Einerseits-Andererseits versanden muß, wenn die Kultusminister klein beigeben.

Die Argumente der versammelten Magnifizenzen hätten gewichtiger sein können.

Argument Nummer 1: Der Schritt sei so plötzlich angekündigt worden, die Rektoren hätten gar keine Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt.

Der Schritt wird jedoch seit Jahren diskutiert und in so gut wie allen Gutachten zur Universitätsreform als notwendig und wünsehenswert notiert.

Argument Nummer 2: Die Ausschreibung führe, wie das Beispiel ausländischer Universitäten lehre, dazu, daß gekunkelt werde, indem die Fakultäten oder Departments bestimmte Leute auffordern, sich zu bewerben.