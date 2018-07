Inhalt Seite 1 — Rom - Revolte auf italienisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

uch in Italien rollt die "Kulturrevolution", verkündet Umsturzthesen, empfängt das Gala Publikum sämtlicher Konzert- und Opernpremieren mit faulen Eiern, Tomaten und tückischen Tüten, besetzt Theatersäle, verhindert Aufführungen, druckt Manifeste, provoziert und fordert, hat Zusammenstöße mit der Polizei, schmäht die "Gesellschaft", höhnt die "Reichen", die padroni. Seltsamerweise aber flößen diese Störmanöver weder den "Etablierten" noch den "Mittelschichten" Haß und Furcht ein, sondern höchstens Ärger, Kopfschütteln, zumeist aber Neugier oder gar spaßige Gegenaktionen.

Während zum Beispiel die Kulturprotestler mit ihren Viktualien Geschossen am Premierenabend vor dem Teatro Regio in Parma auf Smokings und Pelzmäntel zielten, hatte ein Premierenbesucher die Stirn, mit Pferdekarosse und livriertem Kutscher vorzufahren, seinen Damen in Abendrobe beim Aussteigen zu helfen. In der allgemeinen Verblüffung erreichte er unversehrten Fracks das Portal.

Andererseits konnte Franca Valeri im Teatro Studenten gewaltsam eingedrungen waren, um über die "Reform des Theaters" zu diskutieren. Dabei war das Stück eine scharfe Satire auf die römische Gesellschaft, besonders gegen die linksintellektuellen Salondamen und ihre "repressive Toleranz".

Auch der Komponist Luigi Nono, einer von Italiens prominenten Senior Revolutionären und Anführer der Venediger Biennale Protestler, wurde jetzt selber Opfer des Kulturprotests: Das Festival für avantgardistische Musik in Palermo wollte Nonos Komposition "Contraumstrittenes Werk, das ursprünglich im Auftrag der offiziellen italienischen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft RAI geschaffen und dann, wegen seiner anti amerikanischen Thematik, vom RAIProgramm gestrichen wurde. Aber auch in Palermo hatte der aggressive Elektronen Töner es schwer, sich Gehör zu verschaffen: Der Saal war überrannt von "Protestierenden" (aller Altersklassen), und da die Sizilianer (aller Altersklassen) sich um ihr Leben gern selber reden hören, gab es statt Nonos Musik zuerst eine Unmenge pueriler und seniler Rhetorik. Eine Gegenpartie gewinnt der Schauspieler Gian Maria Volonte mit seiner "Gruppe für politische Provokation". Für diese Schauspielergruppe ist es ausgemacht, daß das "Theater tot ist". Man begibt sich also auf die Straße, fingiert — etwa auf dem Bahnhof Termini in Rom — einen Streit zwischen einer reisenden Dame, einem bettelnden Arbeitslosen, einem Spießer: Neugierige gammeln sich, eine heftige Diskussion über "Streik, Arbeitsmangel, Unsozialität, Revolution" entbrennt, Polizei greift ein — hernach stellt sich heraus, daß alles ein gestelltes Spiel war, bei dem Publikum und Polizei unfreiwillig mitwirkten.

"Jedes Land hat seine eigene Art von Protest", meinen die Italiener, und ihre Behauptung trägt ihren Beweis eigentlich bereits in sich. Das allgemeine Phänomen der "Kulturrevolution" wird hier nicht durch die Sammellinse betrachtet. Man versucht, zu unterscheiden. Der soziale Protest der Industrie- und Landarbeiter wird nicht in inen Topf geworfen mit dem Protest der Jugend. Die Studenten und Schüler, die man die "Revolutionäre in Kniehosen" nennt, wissen sich im großen und ganzen einig mit den Eltern und auch mit den benachteiligten Rängen des Lehrpersonals. Der gemeinsame Adressat ist der saumselige Staat und die verfilzte Parteipolitik. Der Wunsch alkr geht weniger nach einer globalen neuen Weltordnung als schlicht und einfach nach Ordnung und Verbesserung. Die Jugend, die wir immer für gleichgültig hielten — so stellt man fest —, hat vielleicht wirre Vorstellungen, aber ein waches politisches Interesse. Das ist Demokratie. Man lerne sie gefälligst unterscheiden von den "anarchischen Schreihälsen".

Wo aber finden sich die "anarchischen Schreihälse", wer inspiriert die Umstürzler, und sind sie wirklich gefährlich entschlossen? Wo stehen heute die Intellektuellen und Künstler, die Schriftsteller und Theaterleute? Auch in Italien ist, wie man seit langem weiß, die literarische Avantgarde "extrem links" und "extrem revolutionär" eingestellt. Kürzlich haben die Literaten noch erklärt, daß sie "aus der Phase des puren Umstürzlertums zur Konstituierung und Organisation der neuen Kultur" übergegangen seien, die "in ihrer Totalität das gesamte heutige offizielle Kultursystem ersetzen soll". Der Kampf sei also eröffnet und trage alle Kennzeichen eines "Frontalangriffs". Es fragt sich nun, wie dieser Frontalangriff aussehen soll und mit welchen Mitteln er bestritten wird.

Mit "Literatur" oder mit der Abschaffung der Literatur? Mit "Kritik" oder mit der Abschaffung der Kritik? Vorläufig sprechen die avantgardistischen Schriftsteller und Kritiker Italiens noch von der "wiedergefundenen Literatur" und machen keine Anstalten, sie über Bord zu werfen. Es zeichnet sich vielmehr eine Heimkehr an den Schreibtisch ab.