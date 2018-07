Inhalt Seite 1 — Silvester auf Planchons Spuren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

DIE DREI MUSKETIERE

Von Wolfgang Müller und Axel Plogstedt

nach dem Roman von Dumas

Landestheater Württemberg-Hohenzol-

lern, Tübingen

Die westdeutschen Bühnen stürzten sich mit Wonne ins Silvestervergnügen. An 86 Theatern verzeichneten die Spielpläne, die mir vorlagen, fünfzigmal Operetten oder die gängigsten Musicals als Silvesterspaß. Dabei hatte es das Schauspiel schwerer als das Musiktheater. Wären unlängst nicht Feydeau und sein „Floh im Ohr“ wiederentdeckt und im vorigen Jahr nicht auch noch Shaffers „Komödie im Dunkeln“ hinzugekommen, man hätte auf „Charleys Tante“ und den „Raub der Sabinerinnen“ zurückgreifen müssen, was nur je eine Bühne tat. Ein Unikum geschah in Tübingen: die Adaptation eines berühmten Romans, keineswegs die ers.te, hier aber von einem hauseigenen Team erarbeitet und somit eine Uraufführung. Wird das Produkt über den silvesterlichen Spaß hinaus verwertbar bleiben?