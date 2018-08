Von Karl Heinz Wocker

Im Herzen glaubt jeder britische Diplomat, keiner seiner ausländischen Kollegen kenne den Nahen Osten so gut wie er. Aber er weiß auch, daß alle seine Kollegen, ob sie in Washington, Paris oder Moskau sitzen, gelassener, weil weniger ohnmächtig dem Fortdauern der Spannungen zusehen kann als er selbst.

Den Engländern fehlt nicht nur der alte Einfluß, sie sind sogar in besonderem Maße anfällig geworden für alles, was dort vor sich geht. Der immer noch geschlossene Suezkanal verdirbt ihnen die Freude daran, daß es ihnen gelang, nahezu alle diplomatischen Beziehungen wiederaufzunehmen. So suchen sie, alles zu unterlassen, Was sie von neuem in Schwierigkeiten und das Pfund in Bedrängnis bringen könnte.

Die Folge ist, daß sie ihre spezifische Position der Neutralität – Sympathiebekundungen für Israel, Tigercat-Raketen für Jordanien – mehr Und mehr verlassen und sich gezwungen glauben, es mit dem für sie wichtigeren Lager zu halten, dem arabischen. Jordanien nahm immer schon eine Sonderstellung ein, weil sein König in Eton und Sandhurst erzogen wurde und eine Engländerin zur Frau hat. Hussein konsultiert regelmäßig Ärzte in London, ist auch derzeit auf drei Wochen hier.

Aber über Jordanien hinaus scheint sich das Verständnis jetzt mehr der arabischen Seite zuzuneigen. Offiziell zögerte Whitehall zwar erst einmal, ehe es in die Verdammung des Kommandounternehmens von Beirut einstimmte. An der Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen Israel hat aber dann der britische Delegierte genauso mitgewirkt wie der russische oder der französische. Die Regierung, bestärkt durch den offenkundigen Ernst auch der Moskauer Ausgleichsbemühungen, will sich stärker als bisher darauf konzentrieren, die arabische Seite anzusprechen.

Der Nahostexperte des Kabinetts, Staatsminister Roberts, besucht Ende des Monats Ägypten und den Sudan – und hofft, die Reiseroute noch ausdehnen zu können.