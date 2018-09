Eine Substanz, die im Körper die Produktion von Interferon stimuliert, den Abwehrstoff, der den Organismus vor Viren schützt, ist möglicherweise auch ein Mittel gegen Tumoren. Diese ausdrücklich als „vage Spekulation“ bezeichnete Vermutung äußerte Dr. Hilton Levy von den National Institutes of Health in Bethesda (US-Staat Maryland) am vorigen Freitag beim Dritten Interferon-Kongreß in Lyon.

Dr. Levy und seine Mitarbeiter haben Tierversuche mit Poly I:C (Abkürzung für Polysinosinpolycytidylinsäure) ausgeführt, einem von Dr. Maurice Hilleman am amerikanischen Merck-Institut für therapeutische Forschung entwickelten Stoff, dessen Moleküle den aktiven Bestandteilen von Viren ähneln. Wahrscheinlich hält der Organismus diese Moleküle für Viren und stellt deshalb das gegen alle bekannten krankheitserregenden Virenarten – vom Erreger des banalen Schnupfens bis zu dem, der Hirnhautentzündung hervorruft – wirksame Protein Interferon her.

Bislang ist Poly I:C an Menschen nicht erprobt worden, doch in Tierexperimenten hat es sich schon als sehr wirksam erwiesen. Kürzlich erst gelang es, mit dem chemischen Stoff die Interferonproduktion bei Kaninchen so anzuregen, daß die Tiere von einer sonst tödlichen Augeninfektion geheilt wurden.

Interferon scheint den genetischen Apparat der Zelle so zu beeinflussen, daß sie sich von einem eingedrungenen Virus nicht zu einer Fabrik für neue Viren derselben Art umfunktionieren läßt. Wenn eine Substanz solches vermag, so glauben manche Forscher, dann ist es keineswegs ausgeschlossen, daß sie auch eine andere Veränderung des genetischen Systems verhindert, nämlich die, die zu einer übermäßig starken Vermehrung von Zellen, zu Krebs, führt.

Ausgehend von dieser Annahme pflanzte die Arbeitsgruppe von Dr. Leyy Labormäusen Krebsgewebe ein, und zwar sowohl solcher Krebsarten, die von Viren hervorgerufen werden als auchsolcher, an deren Entstehung Viren nicht beteiligt sind. Zwei bis vier Tage nach dieser Inokulation erhielten die Tiere dreimal wöchentlich Poly-I:C-Injektionen. In allen Fällen beobachteten die Forscher eine deutliche Verlangsamung des Tumorwachstums. Bei einer Tumorart lebten die mit Poly I:C behandelten Mäuse noch nach 41 Tagen, als sämtliche Kontrolltiere mit dem gleichen Tumor gestorben waren.

„Tumorzellen haben stets fremdes‘ Protein auf ihren Oberflächen“, erklärte Dr. Levy, „aber es scheint, daß das Immunsystem des Körpers diese Fremdlinge nicht erkennt, um die Zellen abzustoßen. Vielleicht kann Poly I:C dem abhelfen, indem es gewissermaßen den ‚Blick des Immunsystems schärft‘ oder seine Aktivität erhöht.“

Thomas von Randow