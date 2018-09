Die Engländer entwickeln ein bemerkenswertes Talent, vor fremden Türen zu kehren, den Mist vor der eigenen jedoch geflissentlich zu übersehen. Erst war es die Mark, der die Schuld an der Währungskrise vom vergangenen Herbst zugeschoben wurde, jetzt ist es der Dollar, der nach Meinung der führenden englischen Wirtschaftszeitung Financial Times wieder Unruhe in die internationale Währungspolitik bringt. Die letzte Diskontsatzerhöhung in den USA, der sich andere Länder, darunter Holland, anschlössen, könne eine unerwünschte Bewegung auf dem internationalen Kapitalmarkt auslösen. Mit anderen Worten, möglicherweise wandern Gelder von London in andere Länder ab und schwächen damit die ohnehin angeschlagene Position des Pfundes.

Der penetrant erhobene Zeigefinger der Engländer kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Krankheitsherd des Pfundes nach wie vor im eigenen Land zu suchen ist. Das große Handelsbilanzdefizit Großbritanniens ist strukturell bedingt. Nach wie vor ist die Produktivität der englischen Industrie zu gering, und nach wie vor hat sie sich zu wenig auf den Export ausgerichtet.

Die Manie der Engländer, die Schuld für die eigene Misere ausschließlich bei anderen zu suchen, spricht außerdem für eine gute Portion Undankbarkeit. Wenn das Pfund in der letzten Währungskrise ungeschoren über die Runden kam, so ist das vor allem der milliardenschweren Stützungsaktion des Internationalen Währungsfonds und des Klubs der Zehn zuzuschreiben. Dabei haben auch jene Länder tatkräftig mitgeholfen, die jetzt als Störenfriede angegriffen werden. mh.