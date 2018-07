Die Überlegungen, die A. D. Sacharow der Koexistenz und der Freiheit widmet, sind ein Dokument von großer Tragweite. Dieser! Bericht vor Augen, sieht man die Tiefgründigkeit und Glaubwürdigkeit des intellektuellen Lebens im heutigen Rußland. Man entdeckt hier sogleich aber auch die Hindernisse, die seiner Aussage entgegenstehen, und begreift, wie weit das Feld ist zwischen dem Wunsch nach Erneuerung und der Wirklichkeit.

Zwei Feststellungen bilden den Kern der Überlegungen des sowjetischen Gelehrten und seiner Kollegen.

Erstens: Die Revolution von 1917, so beträchtlich ihr Ergebnis immer sein mag, hat nicht erfüllt, was sie versprochen hatte: Anstatt unbegrenzter Horizonte eines neuen. Humanismus sieht man die Unterdrückung, die Zensur, die „Verdummung des Menschen“.

Zweitens: Der „Kapitalismus“ ist weit davon entfernt, „weniger leistungsfähig zu. sein als der Modus der sozialistischen Produktion“. „Beide Systeme haben die Möglichkeit, sich dauernd fortzuentwickeln, indem sie wechselseitig, ihre positiven Ergebnisse übernehmen.

Diese beiden Thesen treffen in einem wesentlichen Punkte die Anschauung leninistischer Prägung. Für Lenin war die russische Revolution tatsächlich einmalig in ihrer Art und universell in ihrer Tragweite. Sie war mit nichts anderem zu vergleichen und konnte sich mit niemandem abfinden, es sei denn aus taktischen Motiven, die den Umständen Rechnung trugen.

Diese beiden Wesensmerkmale – Einmaligkeit und Universalität – sind die Kennzeichen des Messianismus, sie sind der religiösen Tradition entlehnt. In die weltliche Ordnung versetzt, bergen sie in sich jedoch einen tief innerlichen Widerspruch, einen unüberwindlichen Gegensatz.

Angenommen, die sozialistische Revolution sei tatsächlich ein universelles Ereignis; dann wird sie nicht einmalig, nicht alleingültig bleiben, es sei denn, daß die Welt sich einem einzigen politischen Willen unterwürfe, dem der Gründer der Bewegung; sie wird sich in verschiedene Bewegungen aufteilen. Sie wird bestimmte Probleme in bestimmten Ländern unter bestimmten Umständen gelöst haben, jedoch nicht alle Probleme, nicht überall und zu allen Zeiten.