Im Hamburger Universitätsviertel gibt es seit einigen Monaten eine Buchhandlung namens „Spartakus“; ihr Wahl- und Wahrspruch, weiß auf die rote Fassade gemalt, lautet: „Der Sozialismus wird frei sein oder er wird nicht sein“; ihr Programm reicht von marxistischer zu subversiver Literatur. Gegründet wurde sie mit der Unterstützung, unter anderem, der Spitze des Rowohlt-Verlags.

Jetzt aber liegt sie mit dem Rowohlt-Verlag im Streit. Dessen Vertriebsabteilung bestand darauf, daß sie ihre fälligen Rechnungen bezahle. Da sie den immer dringlicheren Forderungen nicht nachkommen konnte, bezeichnete sie im Schaufensteraushang die Rowohlt-Leute als Hosenscheißer. In Abwesenheit der Verlagsleiter nahmen die das ungemein übel, ließen den Spartakisten die weitere Benutzung dieser Bezeichnung gerichtlich verbieten und übergaben ihre Geldforderung einer Inkassostelle, die rigoros ein Zahlungsziel von drei Tagen setzte und „Spartakus“ damit an den Rand des Ruins brachte – denn solange diese Schuld nicht beglichen ist, droht auch eine Liefersperre anderer Verlage. Woraufhin die Spartakisten in ihrer Not die linken Rowohlt-Autoren mobilisierten und sie zu einem Protesttelegramm veranlaßten: „...muessen wir feststellen, dass ihr verlag sich wie ein konzern gegenueber einem abhaenigen Handwerksbetrieb verhaelt... wir verlangen ... eine politische Stellungnahme bereiten wir vor = amenot, conbendit, lefeure, nirumand, rabehz, roth, schauer dutschke ist unterrichtet +“ – Das wiederum brachte Ledig-Rowohlt und seinen Lektoratschef Fritz J. Raddatz dazu, sich eilends vom eigenen Vertrieb zu distanzieren; einen Teil der Außenstände beglich Ledig aus der eigenen Tasche.

Da der Verlagschef aber sicher nicht genug Geld hat, um, sich aus diesem Dilemma auf die Dauer herauszukaufen, stellt sich die Frage: Wer hat denn nun recht? Recht: das haben sie alle.

Die Spartakisten wollen sich am Handel mit Büchern nicht bereichern. Das kapitalistische Krämersystem ist ihnen verhaßt, und damit befinden sie sich in Übereinstimmung mit vielen Autoren, deren Bücher der Rowohlt-Verlag verbreitet. Sie wollen die linke Öffentlichkeit konsolidieren und, erweitern – und das drohte ausgerechnet ein linker Verlag zu verhindern.

Im Recht, ist ebenfalls die Vertriebsabteilung bei Rowohlt, auch wenn sie ungemein und unnötig hart vorging. Sie muß-schließlich dafür sorgen, daß die gelieferten Bücher auch bezahlt werden; duldete sie Ausnahmen, so wäre der Verlag bald ruiniert.

Schwierig ist die Sache nur für Leute wie Verlagschef Ledig oder seinen Lektoratsleiter Raddatz. Sie müssen nach beiden Seiten, zugleich recht laben, unter anderem auch aus kaufmännischen Gründen – und das ist eine unlösbare Aufgabe.

Ein unwiderlegliches Argument für die kapitalistischen Linksverleger in den kommenden Debatten mit den (Zitat) „unbotmäßigen“ (weil nämlich zahlungsunfähigen oder -unwilligen) Buchhandlungen: Die Enteignung sei zwar das Fernziel, aber erst nach der gesamtgesellschaftlichen Revolution zu erreichen; bis dahin komme es darauf an, die für linke Gedanken durchlässigen Verlage intakt zu halten; wer seine Schulden nicht bezahle, handele somit konterrevolutionär.