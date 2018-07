Inhalt Seite 1 — Abteil für einen allein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Hoeßlin

Knapp 50 Zentimeter ist der Sitzplatz in einem F-Zug der Deutschen Bundesbahn breit. Mehr als ausreichend, wenn man eine Stunde lang ein interessantes Gespräch führt, aber ein Marterstuhl, wenn man müde ist und sich gern ausstrecken möchte. Ein Abteil der Bundesbahn ist 2,32 Meter breit und 1,90 Meter tief und hat sechs Sitze. Zwei Bedürfnisse sind von der Eisenbahn bis heute nicht befriedigt worden:

ein Abteil für sich allein haben zu können,

sich auch am Tag hinlegen zu können.

Nun – die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Bundesbahn in Frankfurt am Main, die sich Gedanken um die Modernisierung des Bundesbahnkomforts machte, schlägt zwar vor: Die Abteile der II. Klasse sollen so groß werden wie die der I. Klasse, und auch fast so komfortabel. Aus zwei Abteilen der I. Klasse sollen Großabteile (4,64 auf 1,90 Meter) mit Tisch und Sesseln werden. Aber: Die Deutschen schlafen nicht am Tage, und sie schließen auch nicht ab.

Dagegen entwickelte im vergangenen Herbst eine Hamburger Studiengruppe technische Entwürfe für ein Konferenzabteil (1,90 Meter tief, 2,32 Meter breit), das man für sich allein, aber auch für eine Arbeitsreise mit der Sekretärin oder mit anderen Mitarbeitern mieten kann. Dieses Abteil enthält außer Telephon und Tisch (auf dem die Schreibmaschine oder das Diktaphongerät, aber auch ein Glas Whisky aus dem Kleinkühlschrank stehen kann) – eine 70 Zentimeter breite und 1,88 Meter lange Liege.

Diese Pläne fanden im Bundesverkehrsministerium offene Ohren. Verkehrsminister Leber („Ich vertrete dem eigenständigen Wirtschaftsunternehmen Bundesbahn gegenüber den Bund als Eigentümer“) hält die Modernisierung der Eisenbahn für entscheidend im Wettbewerb mit Kraftfahrzeug und Flugzeug. Zur Modernisierung gehören für ihn: Ausbau des Schnellbahnverkehrs innerhalb der Ballungsräume und des „Intercity“-Verkehrs zwischen Großstädten mit häufigen Zugfolgen und Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern.

Leber: „Schnellbahnprojekte des Auslands haben bewiesen, daß auch höhere Geschwindigkeiten heute technisch nicht mehr utopisch sind. Neue Technologien werden zu diesem Zweck untersucht: Radlaufsysteme mit besonderen Lauf- und Führungsrädern, Fahrsysteme unter Anwendung der Luftkissentechnik und Antriebe durch Linearmotor oder durch Gasturbinen.“