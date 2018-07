So, wie Schulkinder mit einer Bürste vorsichtig auf ein vertrocknetes Blatt klopfen, bis zuletzt ein Gerippe dünner Adern übrigbleibt, „klopften“ britische Forscher auf ein rotes Blutkörperchen – mit der den Physikern entliehenen Technik des ion etching als „Bürste“. Was von den Erythrozyten übrigblieb, war ein säuberliches Netzwerk parallel verlaufender Fäserchen, an denen ungleichmäßig winzige Verdickungen wie Perlen aufgereiht waren.

Die Methode des ion etching ist in der Physik schon länger gebräuchlich und wird angewandt, um die Atomgitter von Glas, Metallen oder Polymeren sichtbar zu machen. Die Materialien werden dabei einem dosierten Bombardement hochenergetischer Ionen ausgesetzt, bis sich schließlich – den Stahlträgern eines Rohbaus ähnlich – das feste Gerüst herausschält.

Auf den Einfall, mit diesem Verfahren dem roten Blutkörperchen aus seinem Membran-Mantel zu helfen, kamen Dr. Michelle Lewis von der Royal Postgraduate School in London sowie die Doktoren James Osborn und Peter Stewart, beide vom National Physical Laboratory in Teddington. Sie unterzogen Blutzellen einer solchen Ionen-Behandlung und stießen dabei auf jene regelmäßigen Faserstrukturen der Hülle und des Zellinneren. Allerdings verlief die Enthüllung nicht ohne Überraschung. Kleine kreisförmige, in Größe und Aussehen gleiche Membranreste und etwas größere, irregulär geformte Plättchen widerstanden dem Partikelstrom ebenso wie am Rande gezackte, zusammenhängende Membranteilchen oder -poren entlang des Zelläquators. Da die Membran in Funktion und Struktur an dieser Stelle aber ohnehin von der restlichen Hülle abweicht, mag hierfür ein Stabilisationsfaktor die Erklärung sein.

Auch vermochten die Wissenschaftler bislang keine Erklärung für das faserige Netzwerk der Zelle zu liefern. Rote Blutkörperchen sind von extremer Flexibilität. Sie können – etwa um enge Kapillaren zu passieren – neben ihren runden auch langgestreckte, dünne Formen annehmen, eine Eigenschaft, die eher auf ein amorphes als auf jenes starr strukturiertes Zellinnere deutet, das vielfach denn auch überhaupt nicht erwartet worden war. „Wann immer die Sprache hierauf kam“, so kommentierte Dr. Makio Murayama von den National Institutes of Health in Bethesda (USA) die Entdeckung, „hoben Wissenschaftler bedauernd die Hände und sagten, sie wüßten es nicht.“ Das britische Forscherteam hält es aber für „höchst wahrscheinlich, daß die Gerüstsubstanz im natürlichen Zustand plastisch ist, wenigstens bis zu einem gewissen Grad“.

Peter Jennrich