Von Alex Natan

Der Sport wird immer dann zu einem manipulierten Machtfaktor, wenn er sich politisch verwenden läßt. Daß es dabei kaum jemals mit rechten Dingen zugeht, wissen alle, die selbst im sportlichen Getriebe ihre Unschuld verloren haben. Rugby ist ein Spiel, das selten Schlagzeilen zu schreiben versteht. Wo es gespielt wird, ist man seit vielen Jahren davon überzeugt, daß die Südafrikaner die beste, stärkste, erfolgreichste und bewundertste Mannschaft zu stellen wissen, die als „Springboks“ Länderkämpfe im In- und Ausland absolviert. Es ist deswegen nicht verwunderlich, daß diese Stärke im südafrikanischen Sport dazu dienen muß, die Rassentheorien der Apartheid-Politik zu zementieren.

Trotz öffentlicher Warnung und entgegen vielfacher Proteste waren „The British Lions“ nach Südafrika gefahren, um dort die traditionellen Begegnungen auszukämpfen. England verlor, und ein Teil seiner Sportpresse begann, bewußt oder unbewußt, eine Mythe von der Unbesiegbarkeit der südafrikanischen Rugbyspieler zu verbreiten, die schließlich nichts anderes als Propaganda für einen Polizeistaat unserer Tage wurde. John Morgan, ein bedeutender politischer Journalist und Rundfunkkommentator, der sich damals in Südafrika aufhielt, nannte die Bedingungen, unter denen die Kämpfe ausgetragen wurden, „unfair und unangenehm“. Er mußte es wissen, da er als geborener Waliser das Spiel aus dem Effeff beherrschte. Er legte sich die Frage vor, warum er die südafrikanischen Siege bewundern sollte, wenn es ganz klar wäre, daß es keiner ausländischen Mannschaft jemals gestattet sein würde, Länderkämpfe im Rugby in Südafrika zu gewinnen. „Hitlers Wut auf den Berliner Olympischen Spielen wäre nichts im Vergleich zu der Wut gewesen, hätten die Springboks‘ gegen die ‚British Lions‘ verloren.“

Mit der Spürnase eines gewiegten Journalisten begann er sich für Trainingsmethoden zu interessieren, denen diese Rugbyspieler in Südafrika unterworfen sind. Er berichtete darüber im Radio und in der Zeitschrift „Listener“, ohne daß je ein Dementi erfolgt wäre. Es warihm nämlich aufgefallen, mit welcher physischen Brutalität die Südafrikaner ihre britischen Gegner „fertig“zumachen suchten. Kein Schiedsrichter verwies einen Südafrikaner vom Spielfeld, eine Milde, die den Briten nicht zuteil wurde, obwohl sie niemals die Brutalitäten der „Springboks“ mit gleicher Münze heimzuzahlen versuchten. John Morgan erachtet dieses unsportliche Benehmen der Südafrikaner für unvermeidlich. Der Sieg gilt dort eben als höchste patriotische Pflicht, der das politische System Südafrikas rechtfertigen soll. Da die Sportleute nicht mehr das harte Leben ihrer „Voortrekker“-Ahnen führen können, mußte eine Ersatzlösung gefunden werden, um Spieler in sportliche Kommandotruppen zu verwandeln, denen sonderbare Normen von sportlicher Fairneß indoktriniert werden. All dies geschieht in Dr. Cravens Laboratorium in der Stellenbosch-Universität, die allein 80 Rugbymannschaften im Training hat, die sich einem Training unterwerfen müssen, das an die Napolas unseligen Andenkens erinnert. John Morgan schreibt: „Die Spieler müssen lernen, durch Hindernisse durchzubrechen, als ob es sich um Menschenmassen handele. Kraft soll ihnen Freude bringen. Kein militärischer Angriffskurs stellt höhere Anforderungen als Dr. Cravens Akademie. Wer dort promoviert hat, ist für den Krieg tauglich.“

Dabei zeigten sich die Südafrikaner gar nicht einmal so überlegen, wie es die Endergebnisse andeuteten. Dies ist allerdings höchst unwichtig, da die Möglichkeit der Schiedsrichter, genügend Strafen gegen die Briten zu verhängen, dafür gesorgt hätte, daß die „Springboks“ aus Gründen gestärkter nationaler Moral das „Schlachtfeld“ siegreich verlassen würden. Wenn man ferner die vielen Zwischenfälle berücksichtigt, die sich anläßlich dieser Länderkämpfe außerhalb der Arena und nach den Kämpfen ereignet haben, dann läßt sich kaum annehmen, daß sich diese Tradition sehr alter Rugbykämpfe länger am Leben halten wird. Es soll eben auf Dr. Cravens Akademie nicht mit rechten sportlichen Dingen zugehen.