Sind es fünfhundert Aussteller, sind es tausend, die in Hamburgs Ausstellungspark „Planten un Blomen“ mit Booten aller Größen und Formen um die Gunst des Käufers buhlen? Die genaue Zahl ist letztlich ohne Belang, wichtig dagegen ist: Es sind zu viele. Denn Handwerk hat längst keinen goldenen Boden mehr, schon gar nicht im Bootsbau. „Die Großen“, meinte jüngst Herbert Pocklington, Europachef des größten Bootsfabrikanten der Welt, der amerikanischen Chris Craft, „werden den Markt über kurz oder lang unter sich aufteilen.“

Die Großen sind jene Firmen, die in Finanzierung und Management industriell denken; denen Boote vielleicht durchaus sympathisch sind, Gewinne mit Sicherheit jedoch sympathischer. Und auf der Strecke bleiben die Kleinen: Bootsbauer, die Planke an Planke heften, Kunststoffbäcker, die Glasmatte auf Glasmatte kleben, und Opportunisten mit Wasser auf der Zunge, die den Leuten nach dem Munde bauen, vom Reden ganz zu schweigen.

Noch indessen ist es nicht soweit. Noch sind Bootsausstellungen Wochenmarkt, Kaufhaus und Fifth-Avenue-Shop unter einem Dach; und niemand weist dem Neuling den Weg. Es ist ein Dach, das auf den Säulen der Unsicherheit ruht. Ratlos irrt der Käufer durch das Angebot, eingepfercht zwischen Verkäuferargumenten, Finanzierungsnöten und Familienwünschen. Im Untergrund das dumpfe Wissen von Booten, die nichts taugen, Werften, die nicht liefern, Preisen, die nicht stimmen, Ausrüstungen, die nicht dabei sind.

Das Kaleidoskop der Klagen frisch gebackener Bootseigner ist fürwahr bunt, so zum Beispiel:

„Nachdem wir die letzte Rate vereinbarungsgemäß bei Abholung bezahlt hatten, stellten wir auf der Jungfernreise fest, daß der Motor ohne Öl lief, denn er blieb sehr schnell stehen, daß der Geschwindigkeitsmesser nur lose eingesetzt war, denn das Schiff lief allmählich voll Wasser, daß die Positionslichter falsch angeschlossen waren, denn sie brannten nicht, daß der Kompaß nicht kompensiert war, denn er wies nach Westen, daß das Großsegel zu klein war, denn es reichte nicht bis oben, daß die Fußblöcke für die Fockschoten falsch saßen, denn sie kanteten und klemmten, daß die Wanten zu lang waren, denn die Spannschrauben standen bereits auf kleinste Länge. Nach den ersten drei Wochenenden wußten wir, daß das Vorluk falsch konstruiert war, denn es leckte, daß die Standardbesegelung zu klein war, denn das Boot lief erst ab fünf Windstärken, daß die Belegklampen unzureichend verankert waren, denn zwei von denen für die Festmacher waren bereits herausgerissen, daß der Kunststoff nichts taugte, denn es zeigten sich die ersten Haarrisse, daß der Mast unzureichend abgestützt war, denn er stand bereits in einer Mulde. Wir waren verzweifelt, die Werft stellte sich taub.“

Ein Pechvogel, dieser Bootskäufer? Er erhielt immerhin sein Schiff. Ein anderer berichtete: „Endlich bekam ich ein Schreiben, ein Engpaß in der Materialbelieferung hätte zu dieser kleinen Überschreitung des Liefertermins geführt, in der nächsten Woche würde mein Boot nunmehr verladen. Als es nach einem Vierteljahr noch nicht da war, fuhr ich hin. Der Werftbesitzer war nicht zu sprechen, doch seine Frau wies auf sechs Boote im Bau, von denen das zweite meins sei. Ich brachte ein Schild mit meinem Namen im Boot an und fuhr wieder nach Hause. Das war im letzten Sommer. Mein Boot habe ich noch immer nicht. Die bereits gezahlten zwei Drittel des Kaufpreises bekomme ich auch nicht zurück.“

Übertrieben? Es klingt kaum glaublich; aber es gibt noch krassere Fälle. Herbert Pocklington sagte: „Ein kleiner Hersteller läßt sich ein Boot einfallen, baut es und wirft es auf den Markt. Er hat weder Zeit noch Geld noch Leute, das Boot bis zur Marktreife zu entwickeln oder seriös Garantieleistungen zu erbringen.“ Wie auch immer, der gute Wille allein langt nicht hin, ein gutes und auf die Dauer brauchbares Boot zu bauen. Leider merken das stets zuerst die Kunden und die Gläubiger des Bootebauers.

Verkäufercharme und Preisvorteile können gezinkte Karten im Pokerspiel des Bootverkaufs sein. Man hüte sich davor, sie aufzunehmen. Es kann ein teures Spiel werden. Qualität und Service kosten Geld. Man zahlt es besser gleich – und das an eine renommierte, für Sorgfalt und Seriosität bekannte Adresse. Da wird’s billiger, auch wenn’s teurer aussieht. Was man spart, ist vor allem unbezahlbarer Ärger. Kai Krüger