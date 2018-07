Inhalt Seite 1 — Die Kleinen hängt man Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf

Zwei geschlagene Wochen saßen im Düsseldorfer Landgericht drei Richter über einen dichter zu Gericht. Sie erkannten schließlich, daß es nichts Wesentliches zu richten gab, es sei denn, man nimmt die Einstellung des politisch belasteten Disziplinarverfahrens gegen den 63 jährigen Bonner Landgerichtspräsidenten Dr. Heinrich Becker doch für ein Urteil. Da das November-Tribunal, wie das Gesetz es befiehlt, hinter verschlossenen Türen vonstatten ging, kann man nur vermuten, daß sich Landgerichtsdirektor Dr. Kuno Nowack und seine Beisitzer, der Kölner Oberlandesgerichtsrat Dr. Ernst Eichelhardt sowie der Münstersche Oberverwaltungsrichter Dr. Joachim Schubert, nichts geschenkt haben, bevor sie den prominenten Kollegen Becker außer Disziplinarverfügung setzten.

Die reichlich angejahrte Affäre Becker begann vor weiland knapp zehn Jahren. Nach dem Spruch des Dienstgerichts mag sie heuer als Exempel dafür stehen, daß Disziplinarverfahren, die zehn und manchmal auch mehr Jahre bis zur rechtsgültigen Entscheidung benötigen, sich selbst ad absurdum führen, den Exekutivapparat über Gebühr beanspruchen und meist enden wie das Hornberger Schießen. Mit dem Beamteneid legt der Briefträger ebenso wie der Staatssekretär ein Gelöbnis ab, sich als Musterknabe zu bewähren. Der Pflichtenkodex steht einer Ordensregel nicht wesentlich nach. Ehebruch gilt auch heute noch als verdammenswürdiger Verstoß gegen die Dienstbibel. Ein beamteter Promillesünder brummt nicht nur seine 14 Tage hinter Gittern ab, er bekommt auch noch per Disziplinarhoheit von seinem Chef und – falls er widerspenstigerweise Rechtsmittel begehrt – notfalls vom Disziplinargericht einen mehr oder minder probaten Denkzettel verpaßt.

Angesichts solch klarer Tatbestände arbeitet die Disziplinarfuchtel im subalternen Fußvolk der staatlichen und kommunalen Hierarchien in der Regel flott und gründlich. Mit Sekretären und Inspektoren liebt man den kurzen Prozeß. Aus den Ministerien verlautet, daß es Disziplinarverfahren wie Sand am Meer gebe.

Hier nun – siehe Becker – interessiert als Wertmaßstab für das Selbstverständnis des Beamtentums der große Fall, der schwere, oft komplexe Vorwurf, der ranghohe Beschuldigte. Aus den Disziplinar-Geheimkammern dringt zwar wenig an die Öffentlichkeit, doch nicht nur die Affäre Becker verdeutlicht den jahreverschlingenden Schneckengang disziplinarischer Untersuchungen in Fällen, um die „es sich lohnt“. Man mag zu dem früheren NS-Richter Becker stehen, wie man will, so muß die Feststellung erlaubt sein, daß es jedem rechtsstaatlichen Gefühl hohnspricht, über einem Beschuldigten, gleich welchen Ranges, jahrelang das Damoklesschwert einer möglicherweise empfindlichen Strafe schweben zu lassen, nur weil es miserable Vorschriften, politische Rücksichtmaßnahmen und einfach Lustlosigkeit so wollen. Außerdem belastet es das Ansehen eines hohen Amtes empfindlich, wenn dessen Triger ein Dezennium lang als suspekte Person dort oben thront und nicht weicht und wankt, obwohl die Brandung der Vorwürfe ihn zu überrennen droht.

Becker ist ein solcher Fels in der Brandung. Erste Schlagzeilen machte der CDU-Günstling‚ als er kaum den Stuhl des obersten Bonner Justizpräsentanten erklommen hatte. Seinem korruptions-allergischen Richterkollegen Helmut Quirini entzog Becker mit einem Geschäftsverteilungstrick das bereits bei Quirini anhängige Kilb-Verfahren (Kilb diente seinerzeit dem Kanzler Adenauer als Referent). Allzureichlich, sollte Kilb sich leihweise der Luxuskarossen eines Auto-Lobbyisten bedient haben und dadurch passiv bestochen worden sein. Die von Becker für diesen Fall aus dem Boden gestampfte neue Strafkammer wies die Anklage zurück. Zu damaliger Zeit pflegte Becker unstreitig regen telephonischen und schriftlichen Kontakt mit Justizminister Flehinghaus. Ihm gegenüber soll er den Richter Quirini und die Bonner Ankläger Drügh und Pfromm „angeschwärzt“ haben. Zwei Jahre danach verweigerte Becker dazu einem Parlamentsbeschluß des Landtags die Antwort. Widerstrebend sah sich CDU-Minister Straeter genötigt, gegen Parteifreund Becker ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Regen Vorstellungen, sein Amt zu räumen, begegnete Becker stets mit stoischer Gelassenheit: Ein Richter ist unabsetzbar.

Erst vor zwei Jahren, als der Vorsitzende des Becker-Untersuchungsausschusses, Dr. Neuberger (SPD), Justizminister wurde, kam Schwung in das Verfahren. Neuberger bestallte zunächst die „Becker-Opfer“ Drügh und Pfromm, den einen zum „General“ in Köln, den anderen zum Chef-Ankläger in Bonn. Sodann drängte der Minister den Untersuchungsführer auf Vorlage des Schlußberichts.