Unser Kritiker sah:

DIE LADY UND DIE GANGSTER Komische Oper von Ilja Hurnik Bühnen der Landeshauptstadt Kiel, Stadttheater

Wenn jemand sich zutrauen durfte, die weltberühmte englische Filmkomödie „Ladykillers“ (1955) als komische Oper zu bearbeiten, dann war es der 46jährige Tscheche Ilja Hurnik, der alle Voraussetzungen dazu mitbrachte. Von ihm und Ivo Fischer produzierten 1965 drei deutsche Sender ein Hörspiel „Apokryphen“. Eine jener fünf ironischen Funk-Etüden könnte als Einübung auf die musikalische Kriminalkomödie gelten: Sherlock Holmes widerlegt den Verdacht, der Komponist und Dirigent Ross sei nach der Aufführung seines Violinkonzerts durch den Blumenstrauß einer Konzertbesucherin vergiftet worden. Der Detektiv analysiert das Violinkonzert, entschlüsselt die Notenwerte des Hauptthemas als eine Telephonnummer, auf die an Stelle des zu erwartenden Seitenthemas ostinat der Kammerton A – also das Besetztzeichen – antwortet. Aus der ungewöhnlichen Tatsache, daß am Ende des Rossschen Violinkonzerts 32 mal das Hauptthema aus Beethovens Sonate „Les Adieux“ – Lebe wohl – wiederholt wird, zieht Sherlock Holmes den später bestätigten Schluß, daß die Dame mit den Blumen nicht die Mörderin, sondern der Anlaß für den tödlichen Zusammenbruch eines hoffnungslos Liebenden war.

Welche Affinität zu den Bankräubern, die sich als reisende Quartett-Spieler bei der alten Mrs. Loveday einmieten, diese unverdächtige Person den Koffer mit dem Gelde aus der Gepäckaufbewahrung des nahen Bahnhofs abholen lassen und dann in einer hochnotpeinlich gewordenen Situation noch Kavaliere bei einem Damenkränzchen spielen müssen. Die gute, alte Loveday ist nämlich inzwischen Mitwisserin geworden: Die Banknoten waren ihr aus dem aufplatzenden Cellokasten vor die Füße gepurzelt. Hurnik gibt als Anregung für sein eigenes Opernlibretto schamhaft zwar „ein Sujet von William Rose“ an. Das war der Drehbuchverfasser von „Ladykillers“. Um den Vergleich zwischen Oper und Film kommt der Komponist dennoch nicht herum.

Was man von einem so witzigen Kopf nicht vermutet hätte, passierte: Hurnik versagte in der Großform der Oper – beim ersten Versuch allerdings. Den Gegensatz von Stille und Lärm, von Idylle und Verbrechen wollte er „mit Mendelssohnscher Leichtigkeit“ in Musik setzen – es ist ihm nicht gelungen. Beim parodierenden Spiel mit der traditionellen Oper, das Hurnik außerdem vorschwebte, geriet er in eine Sackgasse: Die an sich köstliche Szene zwischen den vier alten Kränzchen-Damen und den vier Gangster-Kavalieren, die musikalisch vorwiegend als Doppelterzett angelegt ist, besteht aus lauter Zitaten. Doch niemand im Zuschauerraum wird die ironischen Anspielungen aus Carmen, Aida, Butterfly noch erkennen, weil Hurnik eine „Collage“ hergestellt hat. Deren verschmolzene Bestandteile sind nicht mehr verifizierbar. Der Komponist wollte höher hinaus, erstrebte das Klischee an sich. Als Eigenproduktion macht es jedoch keinen dramatischen Effekt.

Das Kieler Stadttheater hatte eine deutsche Erstaufführung, es bediente seinen tschechischen Gast unter früher bewiesenem Kieler Niveau. Das Beste war das Bühnenbild von Horst Jaeger. Wie Hurnik, obwohl er sich verrannt hat, zu interpretieren gewesen wäre, das war als Ansatz erkennbar bei einem Polizisten-Chor, der eine Ritter-Arie parodierte. Den Autor empfing am Schluß leicht gequälter Beifall.

Johannes Jacobi