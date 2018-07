Inhalt Seite 1 — Ehre statt Eigennutz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hellmuth Rößler: „Graf Johann Philipp Stadion, Napoleons deutscher Gegenspieler“; Verlag Herold, Wien–München; Bd.I: 344 S., Bd. II: 264 S., zus. 89,– DM

Seit dem ersten Augenblick meiner Jugend... habe ich eine unüberwindliche Antipathie gegen die Personen empfunden, die man mir als Vorbilder moralischer Vollkommenheit hinstellte und die der große Haufen der Gesellschaft als handgreifliche Vorbilder menschlicher Tugend ansah. ... Mein Geist hatte schon in der Kindheit Mühe, sich bei Fragen der Meinung Vorschriften ohne Beweis und Autoritäten bis zur Unvernunft zu beugen.“ Diese scharfe Formulierung gegen das herrschende Establishment stammt jedoch nicht von einem revolutionären Studenten unserer Tage, sondern von einem der Großen unter den sogenannten Konservativen des bürgerlichen Zeitalters, vom Grafen Philipp Stadion.

Das Widersprüchliche im Wesen seines Helden, dieses Aufbegehren und dann doch großzügige Gewährenlassen, war vermutlich auch der Grund, weswegen sich der im August vergangenen Jahres jäh verstorbene Darmstädter Historiker Hellmuth Rößler noch einmal, abschließend und sicherlich auch für seine Person Bilanz ziehend, mit der Persönlichkeit eines der bedeutendsten Gegenspieler Napoleons beschäftigt hat.

Noch einmal und abschließend, weil Rößler dem Reichsgrafen Stadion bereits in seinem, seinerzeit Aufsehen erregenden Werk „Österreichs Kampf um Deutschlands Befreiung“ begegnet war. Damals freilich fast nur in dessen Eigenschaft als Außenminister vor und während des dann für Österreich so unglücklichen Krieges von 1809. Seither hat ihn die Gestalt dieses Staatsmannes aber sichtlich nicht mehr aus ihrem Bann entlassen. Sei es, daß er sich gleich ihr als ein Mann am Rande, an der Bruchstelle alter Traditionen empfunden hat, sei es aber auch, daß er, als ein Schüler Heinrich von Srbiks, gerade mit dieser Biographie noch einmal auf Österreichs Rolle in einer entscheidenden Phase der deutschen Geschichte hinweisen wollte.

Eine Spätblüte „gesamtdeutscher Geschichtsschreibung“ also? Nein! Nicht unbedingt. Denn so sehr auch in der Anlage und der Art der Darstellung der Einfluß Srbiks, des „hochverdienten Wiener Lehrers“, sichtbar wird, so führt dieses Werk doch über diesen hinaus, ja „an einzelnen wichtigen Punkten“ wird es sogar eine Widerlegung.

Über die Korrektur des Metternichbildes hinaus zeigt das Buch deutlich, was schon die früheren Arbeiten Rößlers ahnen ließen und neuere Wiener Forschungen nur bestätigen, daß auch das Bild Erzherzog Carls, des „beharrlichen Kämpfers für Deutschlands Ehre“, wie auf dem Sockel seines Wiener Monumentes zu lesen ist, gewisser Berichtigungen bedarf.

Zwar liegt Stadions hauptsächliche Bedeutung zweifellos in jener Zeit, als er die Außenpolitik des Habsburgerreiches leitete, aber Rößler weist eindringlich nach, wie wenig das Pauschalurteil zutrifft, Stadions historische Rolle sei mit seinem Sturz als Mann der „Kriegspartei“ nach 1809 beendet gewesen. Vielmehr wurde er auch nach seinem Abgang als Außenminister – als Experte weiterhin zu Rate gezogen; als Finanzminister hat er die österreichische Nationalbank gegründet.