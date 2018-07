Ein jeder, der einmal versucht hat, sehr weit entfernte Objekte durch ein Fernglas zu betrachten, kennt den Ärger: Die Hände zittern und machen es unmöglich, ein Ziel zu fixieren und genau zu erkennen. Neuropsychologische Momente begrenzen so die Leistungsfähigkeit auch der besten Optik.

Die Firma Marc Systems Inc. in Cupertino in Kalifornien hat jetzt ein Fernglas entwickelt, mit dem die Schwierigkeiten überwunden werden. Creighton W. Abrams jr., kommandierender General in Nordvietnam, besitzt eines der ersten Probestücke dieses Gerätes. Es ermöglicht ihm, auch vom stark vibrierenden Hubschrauber aus in Ruhe jeden weit entfernten Punkt genau zu betrachten.

Das Neuartige und Entscheidende an dem etwa schuhkastengroßen Fernrohr ist ein Kreiselsystem. Es ist zwischen Objektiv und Okular eingeschaltet, trägt ein senkrecht stehendes Umlenkprisma und sorgt dafür, daß alle Schwankungen und Vibrationen, die das Fernrohr erreichen, eliminiert werden. Sobald der Beobachter einen Knopf drückt, schaltet sich das durch Batterien betriebene Kreiselsystem ein, und der Horizont steht still, sosehr die Hand auch zittert.

Schon früher sind Geräte entwickelt worden, die das lästige Zittern auszuschalten vermochten. Sie waren aber alle sehr schwer und schwierig zu handhaben. Das neue Gerät wiegt weniger als drei Kilogramm und ist kinderleicht zu bedienen. Sein Preis ist allerdings noch recht hoch, er liegt bei etwa 18 000 Mark. Trotzdem hat die Herstellerfirma schon eine große Zahl von Aufträgen vorliegen, vor allem vom Militär und der Schiffahrt. „Alles, was wir jetzt noch zu tun haben“, sagt Bernhard Marcus, Vizepräsident von Marc Systems, „ist, die Dinger herzustellen.“

Die Firma arbeitet gegenwärtig daran, auch Kreiselsysteme für handgeführte Film- und Fernsehkameras zu entwickeln.

Ein Problem hat die Firma allerdings bis heute noch nicht gelöst: den Prototyp des „Marc 1610“ von General Abrams zurückzuerhalten. -ng