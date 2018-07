Die Chance, einen Unfall lebend zu überstehen, nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit überproportional ab. Amerikanische Experten haben jetzt in einer Studie genaue Werte ermittelt. Sie sagen, daß sich ab einem Tempo von 55 Meilen (88,5 Stundenkilometer) mit jeder Meile Geschwindigkeitserhöhung die Überlebenschance bei einem Unfall um zehn Prozent vermindert. Danach ist bei einem Tempo von etwa 105 Kilometer in der Stunde die Wahrscheinlichkeit, daß ein Unfall zum Tod führt, doppelt so hoch, wie bei einer Geschwindigkeit von etwa 89 Stundenkilometern.