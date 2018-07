Bundestagspräsident Gerstenmaier hat viele Feinde; sein schlimmster ist er selber. Er, der sich so sicher auf den Höhen konservativer Staatsphilosophie bewegt, tut sich im politischen Alltag ziemlich schwer, und der Alltag ist leider die Regel. Da tritt er anderen Leuten kräftig auf die Füße, wird in Geschichten verwickelt, in denen es immer wieder ums liebe Geld geht, und läßt sich an Eigensinn und Rechthaberei so schnell nicht übertreffen – ein Elefant im politischen Porzellanladen, sagen seine Gegner. Wer mehr Verständnis für ihn hat, drückt es anders aus: Ein kleiner Napoleon ohne geeignetes Schlachtfeld.

Dies ist der Sachverhalt: Gerstenmaier hat als Verfolgter der Nazis – er mußte seine Universitätslaufbahn unterbrechen und wurde nach dem 20. Juli 1944 ins Zuchthaus gesteckt – Wiedergutmachung beantragt und erhalten. Nach Gerstenmaiers Darstellung ging es ihm damals, 1964, im Zusammenhang mit seinem Prozeß gegen General Ramcke, nur um den gerichtsnotorischen Nachweis, daß er Widerstandskämpfer war. Leider sei dieser Teil der Wiedergutmachung, der moralische sozusagen, nicht vom anderen, dem Materiellen, zu trennen gewesen. Auf jeden Fall erhielt Gerstenmaier außer der Anerkennung als Widerstandskämpfer nachträglich den Professorentitel (von dem er bisher keinen Gebrauch gemacht hat), eine einmalige Nachzahlung von 281 000 Mark für entgangene Bezüge als Hochschullehrer in den Jahren 1945 bis 1968 (die er nach seinen Angaben zum größten Teil weiter verschenkt hat, zum kleineren Teil noch verschenken will). Die Höhe der Entschädigung ist nach dem Urteil von Wiedergutmachungsexperten keineswegs außergewöhnlich. Auffallend bleibt, daß Gerstenmaiers Antrag relativ schnell behandelt worden ist.

Was also ist Gerstenmaier vorzuwerfen? Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er die Entschädigung, deren er nicht bedarf und die er nach seiner Auskunft ja auch nie wollte, auf ein Sonderkonto hatte überweisen lassen und nicht mit seinen eigenen Einkünften vermengt hätte. Aber das ist allenfalls eine Ungeschicklichkeit, kein moralisches Versagen.

Viel mehr kann man Gerstenmaier tatsächlich nicht vorwerfen. Man muß schon das ihm eigene Naturtalent für politische Ungeschicklichkeit besitzen, um dafür von allen Seiten Prügel zu bekommen. Anstatt auf der Pressekonferenz nüchtern den Sachverhalt zu berichten, steigerte er sich in einen unreflektierten Zorn gegen diesen Staat der Berechtigungsscheine und verkündete, Nazi hätte man sein müssen, um keine Schwierigkeiten zu haben.

Und der gleiche Mann, der eben noch mit Pathos und sicherlich ehrlich von seinem Desinteresse am Geld geredet hatte, gab ein paar Minuten später mit jenem Behagen, dessen wohl nur ein Schwabe fähig ist, zu verstehen, etwas von dem Geld sei ihm ja noch übriggeblieben.

Rolf Zundel