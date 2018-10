Von Arthur Fisch

Das „alte“ Berlinhilfegesetz gilt noch bis zum Ende dieses Jahres. Das neue mit seinen geänderten Abschreibungsbedingungen und seinen entkomplizierten Beteiligungschancen ist zwar schon in Kraft. Das ganze Jahr lang werden aber noch Angebote nach „altem“ Muster mit hohen Abschreibungsverlockungen den deutschen Immobilienmarkt bereichern. Der folgende Beitrag stellt die problematischen Seiten des Berlinhilfegesetzes in den Vordergrund: Wer das mögliche politische Risiko nicht scheut, wird aber erkennen, daß es sich durchaus lohnen kann, in Berlin zu investieren.

Da gibt es dieses Berlinhilfegesetz, das die Eingeweihten knapp BHG aussprechen. Und da gibt es diesen Paragraphen 14, der in seiner bisherigen Fassung noch bis Ende 1969 gültig ist und der bei kluger Einteilung bis einschließlich 1972 benutzt werden darf.

Der Paragraph 14 BHG läßt es zu, daß man von einem neuerrichteten Gebäude bis zu drei Viertel der Anschaffungs- oder Herstellungskosten „abschreiben“ kann. Den Betrag, den man „abschreibt“, kann man mit jener Summe verrechnen, die man im Schweiße seines Angesichts verdient hat und auf die man von Rechts wegen brav seine Steuern entrichten müßte.

Wer zum Beispiel als Arzt, Rechtsanwalt oder Schriftsteller 400 000 Mark Einkommen, erzielt hat, müßte darauf mindestens 190 000 Mark Einkommensteuer bezahlen. Nach Paragraph 14 BHG zieht er jedoch einen Betrag bis zu 200 000 Mark von seinem Einkommen ab, gibt 100 000 Mark nach Berlin und zahlt alsdann an das Finanzamt nur noch höchstens 90 000 Mark. Da hat er also zunächst mindestens 100 000 Mark gespart.

Wie aber stellt man so etwas an? Es müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich: