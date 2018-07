In den Jahren nach 1960 profitierten die asiatischen Entwicklungsländer am meisten von der deutschen Entwicklungshilfe im Rahmen öffentlicher Kredite und privater Leistungen. Die private Wirtschaft bevorzugte die lateinamerikanischen Länder. Für die deutsche Wirtschaft sind oft die Länder am interessantesten, die auch als Exportmärkte eine Rolle spielen. Die Relation, Betrag der Entwicklungshilfe gemessen in Prozent an der deutschen Ausfuhr in das entsprechende Land, gibt einen Anhaltspunkt für die Effektivität der Entwicklungshilfe. Nach einer solchen „Bewertung“ sind Liberia und Korea die Schlußlichter: Die Entwicklungshilfe erreicht einen Betrag, der 67 beziehungsweise 65 Prozent der gesamten deutschen Warenausfuhren in diese Länder entspricht.