"Das französische Waffenembargo wird sich letztlich als Segen für Israel erweisen Mit diesen Worten versuchte ein Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums die Sorgen zu zerstreuen, die General de Gaulles Vorgehen gegen Israel im Volke geweckt hatte. Das israelische Industriekombinat kündigte an, es werde die Ersatzteile für die französischen Flugzeuge selber produzieren. Der Chef der Rüstungsindustrie, Ironi, behauptete, das Land werde — mit Ausnahme von Panzsrn und Düsenflugzeugen — bald nicht mehr von ausländischen Rüstungslieferungen abhängig sein. Vielmehr könne Israel sogar jetzt Waffen exportieren "Sogar Frankreich gehört zu unseren Kunden, aber wir haben noch kein Gegenembargo verhängt " Energisch dementiert wurden amerikanische Pressemeldungen über den Bau einer israelischen Atombombe. Washingtoner Behörden klärten dazu, es gebe keine Geheimdieistinformationen, die solche Gerüchte bestätigten. Allerdings könne Israel, wenn es wolle, innerhalb eines Jahres oder in noch kürzerer Zeit eine Bombe batien. Mit französischer Hilfe hat Israel in der Wüste Negev einen Reaktor gebaut, und außerdem in Zusammenarbeit mit den Dassault Werken eine Rakete von rund 300 Kilometern Reichweite entwickelt, die atomare Sprengköpfe befördern könnte. Die Regierung versichert jedoch, Israel werde nicht das erste Lar d sein, das im Nahen Osten atomar aufr Istet.

Auch die Arabei haben Sorgen wegen ihrer Ausrüstung. Die Sowjetunion soll sich, so war in Paris zu hören, geweigert haben, moderne ladaräusrüsturigen zu liefern, die vor allsm Ägypten dringend benötigt, um gegen ähnliche Luftüberfälle wie irn Junikrieg 1967 gefeit zu sein.

Die üblichen Feuerwechsel an der israelisch jordanischen Waffenstillstandslihie dauern an. Israelische Düsenjäger sollen bei Vergeltungsschlägen Napalmbomben auf jordanische Siedlungen abgeworfen haben. Als frei erfunden bezeichnete Jerusalem sowjetisch arabische Meldungen über "ruppenzusammenziehungen an der jordinischen und libanesischen Grenze. Offe isichtlich wolle Moskau ein Krisenklimi schaffen, um seinen neuen Friedensplan für den Nahen Osten durchzusetzen.