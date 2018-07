Ernst Deuerlein: „Deutsche Kanzler von Bismarck bis Hitler“; Paul List-Verlag, München 1968; 523 S., 26,80 DM

Der Titel läßt einen zunächst vermuten, es handele sich um einen der Bände, die mehr eine „Buchbindersynthese“ als ein eigentliches Buch sind. Aber dann beginnt man zu blättern und nachzudenken – und findet: Es ist ein nützliches und materialreiches Buch.

Bis 1914 kamen die Kanzler (mit Ausnahme des Mannes „ohne Ar und Halm“) aus dem grundbesitzenden Adel und Hochadel, nach 1928 kamen sie aus dem vermögenslosen Mittelstand und Arbeitertum, waren Ministerialbeamte und Partei-, Verbands- oder Gewerkschaftsfunktionäre, bis der Sturz über den politisierenden Herrenreiter und den von Caprivis Art so ganz abweichenden intrigierenden General schnell beim Diktator endete.

Bis 1914 fast nur Protestanten – danach Angehörige beider Konfessionen, mit einem dem Schwergewicht des Zentrums entsprechend starken katholischen Anteil und Brüning als Höhe-, Papen als Tiefpunkt.

Bis 1918 waren die deutschen Kanzler relativ alt – danach auch für heutige Verhältnisse bemerkenswert jung. Bismarck begann mit 56, Caprivi mit 59, Hohenlohe mit 76, Hertling mit 75 – einem Alter, in dem Bismarck entlassen wurde. Bülow, Bethmann Hollweg und Prinz Max, alle Anfang der Fünfzig, waren junge Kanzler der Monarchie. Die meisten Kanzler der Weimarer Republik dagegen übernahmen ihr Amt in den vierziger Jahren – Wirth mit 42, Müller mit 44, Stresemann und Brüning mit 45, Luther mit 46. Nur Fehrenbach mit 68 und Marx mit 60 können als alte Kanzler gelten. Junge Kanzler aber haben meistens auch in ihrer nächsten Umgebung junge Mitarbeiter – man denke an den Fall von nahezu extremer Jugend bei Hermann Pünder.

21 Kanzler in 60 Jahren. Die Kanzler zwischen 1871 und 1914 zu kritisieren, verstößt auch heute noch in den Augen vieler gegen den guten Ton – die Namen der Kanzler aus der Zeit nach 1918 kennen die meisten unserer Zeitgenossen überhaupt nicht. Sogar Staatsexamenskandidaten wissen manchmal über Brüning praktisch nichts. Hängt es damit zusammen, daß diese „Weimarer“ Kanzler so gar nichts mitbrachten, als sie ins Amt berufen wurden: weder Rittergut noch Adelsprädikat und Stammbaum, weder ordengeschmückte Uniform noch Vermögen? Wie sehr Brüning und sein Staatssekretär ihr Eisernes Kreuz und ihre Vergangenheit als Frontoffizier bei Hindenburg um der Sache willen ins Spiel bringen mußten, wirkt heute geradezu peinlich. Haben diese zivilen, bürgerlichen Kanzler der Weimarer Republik etwa weniger geleistet als jene früheren? Immerhin haben sie gegen schwerste Widerstände einen Staat aufgebaut und erhalten, bis dieser weniger durch Luther und Brüning als durch die Schuld von Papen, Schleicher und Hindenburg, Mitgliedern der vorrevolutionären Herrschaftsschicht also, zerstört wurde.

Erstaunlicherweise gab es auch Unternehmer in diesem Kreise, während deren Zahl in den Parlamenten ständig zurückging. Cuno, erfolgreicher Generaldirektor der Hapag, zu der er nach seiner Kanzlerschaft wieder zurückkehrte, hat ein „Kabinett der Wirtschaft“ geführt, als Politiker freilich versagt. Einen jüdischen Kanzler hat es in Deutschland natürlich vor 1918, aber auch in der Weimarer Zeit nicht gegeben – vielleicht hätte Ballin, gewiß Rathenau Aussicht auf das Amt gehabt, wenn nicht beide vorzeitig eines unnatürlichen Todes gestorben wären.