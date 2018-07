Wenn junge Mäuse von Ratten-Ammen genährt und aufgezogen werden, unterscheiden sie sich als ausgewachsene Tiere für eine Weile deutlich von ihren Artgenossen. Das ergaben Experimente, die der Psychologe Victor H. Dennenberg zusammen mit drei Kollegen an der Purdue-Universität im US-Staat Indiana ausgeführt hat. (Nature, 4. Januar 1969)

Neugeborene Mäuse, die Rattennährmüttern anvertraut worden waren, erwiesen sich im Vergleich mit anderen Mäusen als weniger aggressiv Die Tiere gaben, wenn sie mütterlichen Schutz suchten, Ratten vor Mäusen den Vorzug, und ihr Organismus produzierte weniger Corticosteron, ein Hormon, das für den Streß in alarmierenden Situationen verantwortlich ist Es schien, als habe die Ratte die Entwicklung ihrer Adoptivkinder entweder mit einem durch die Milch übertragenen Stoff oder durch ihr Verhalten beeinflußt.

Um festzustellen, welche dieser beiden möglichen Einflüsse tatsächlich wirksam ist, ließen die amerikanischen Psychologen Mäusebabys bei solchen Rattenweibchen aufwachsen, die keine Milch gaben. Die Ratten verhielten sich gegenüber ihren Pfleglingen in jeder Weise wie eine leibliche Mutter; sie bauten und pflegten das Nest, holten die Kleinen zurück, wenn sie sich entfernt hatten, und nahmen sie zum Wärmen unter sich. Lediglich zur Fütterung wurden die Mäusesäuglinge ihrer leiblichen Mutter angelegt.

Die so aufgezogenen Nager reagierten ebenfalls auf bedrohliche Situationen mit einer geringeren Corticosteron-Produktion als ihre normal aufgewachsenen Artgenossen, außerdem waren sie, wie übrigens auch die von Rattenmüttern genährten Mäusebabys, weniger daran interessiert, ihre Umwelt auszukundschaften. Diese Eigenschaften blieben mindestens noch sechs Monate lang erhalten, nachdem die Mäuse nicht mehr von den Rattenweibchen betreut wurden.

Wie solche Verhaltensänderungen unter dem Einfluß der Ziehmütter zustande kommen, ist unbekannt. Unlängst haben Versuche gezeigt, daß sich Tiere, die während ihrer frühen Kindheit milden Streßsituationen ausgesetzt werden – etwa dadurch, daß man sie in die Hand nimmt oder in einen neuen Käfig setzt –, als Erwachsene besonders gut an Streß anpassen; ihr Organismus reagiert mit einer Corticosteron-Herstellung, die unter der Norm liegt, in Situationen, die zwar ungewohnt, jedoch nicht unmittelbar, bedrohlich sind, hingegen mit einer größeren Ausschüttung des Streßhormons, wenn sich das Tier in einer physisch gefährlichen Lage befindet. Vielleicht ist eine kleine Maus, die eine Ratte zur Mutter hat, vermehrtem Streß ausgesetzt.

wiw.